Μετά την περίοδο των εκπτώσεων της Black Friday, έρχεται η Cyber Monday και όπως προειδοποιεί η Συνήγορος του Καταναλωτή, είναι σημαντικό οι καταναλωτές να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή. Χιλιάδες καταναλωτές αναζητούν ευκαιρίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα, ενώ επιχειρήσεις προβάλλουν εντυπωσιακές εκπτώσεις σε τεχνολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, ρούχα και υπηρεσίες. Ωστόσο, η αυξημένη κατανάλωση συχνά ανοίγει τον δρόμο για παραπλανητικές προσφορές, κρυφές χρεώσεις και ιστοσελίδες αμφιβόλου αξιοπιστίας.

Πού να δώσετε προσοχή

Παραπλανητικές εκπτώσεις : Συχνά διαπιστώνεται ότι οι τιμές πριν την έκπτωση έχουν τεχνητά αυξηθεί για να φαίνεται μεγαλύτερο το ποσοστό της προσφοράς.

Μη σαφής πληροφόρηση για προϊόντα: Ιδιαίτερα στις ηλεκτρονικές αγορές, οι ελλιπείς περιγραφές μπορεί να οδηγήσουν σε επιλογές που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του καταναλωτή.

Κρυφές χρεώσεις και έξοδα αποστολής: Σε πολλές περιπτώσεις η τελική τιμή περιλαμβάνει επιπλέον κόστος που δεν εμφανίζεται εξαρχής.

Καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης: Η αυξημένη ζήτηση ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις ή ακόμη και αδυναμία ολοκλήρωσης παραγγελιών χωρίς έγκαιρη ενημέρωση.

Ανασφαλείς συναλλαγές σε ιστοσελίδες αμφίβολης αξιοπιστίας: Ιστότοποι χωρίς επαρκή πιστοποίηση ή στοιχεία επικοινωνίας ενέχουν αυξημένο κίνδυνο απάτης.

Οι συστάσεις των Αρχών

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας προτείνουν στους καταναλωτές να ακολουθούν τα παρακάτω:

Έλεγχος προηγούμενης τιμής: Επιβεβαιώστε ότι η αρχική τιμή είναι πραγματική αναζητώντας ιστορικά τιμών και συγκρίνοντας προσφορές.

Προσοχή στους όρους αγοράς και επιστροφής: Εξετάστε πολιτικές επιστροφών, ακυρώσεων και αλλαγών. Στις ηλεκτρονικές αγορές ισχύει δικαίωμα υπαναχώρησης 14 ημερών.

Χρήση ασφαλών μεθόδων πληρωμής: Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα διαθέτει ασφαλή σύνδεση (https, SSL).

Έλεγχος αξιοπιστίας καταστήματος: Αναζητήστε σαφή στοιχεία επικοινωνίας, φυσική έδρα και νομικά στοιχεία, καθώς και αξιολογήσεις από πραγματικούς χρήστες.

Αποφυγή παρορμητικών αγορών: Οι έντονες προωθήσεις και οι χρονικοί περιορισμοί συχνά οδηγούν σε βεβιασμένες αποφάσεις.

Επαλήθευση διαθεσιμότητας προϊόντων: Ζητήστε επιβεβαίωση διαθεσιμότητας, ειδικά σε ακριβά είδη ή καταστήματα με περιορισμένο στοκ.