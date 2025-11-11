Έρευνα σε 14 τουριστικές περιοχές, με 2.010 επισκέπτες από 11 χώρες.

Η NielsenIQ παρουσίασε τη μελέτη «From Aisles to Islands - Shopper Behavior of Tourists in Greece», η οποία δείχνει ξεκάθαρα ότι οι τουρίστες στην Ελλάδα αγοράζουν πολλά καθημερινά προϊόντα και χρησιμοποιούν υπηρεσίες λιανικής πολύ περισσότερο απ’ όσο συχνά πιστεύουμε.

Η έρευνα έγινε το καλοκαίρι του 2025 σε 14 τουριστικές περιοχές, με 2.010 επισκέπτες από 11 χώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 94% των τουριστών αγόρασε είδη Grocery. Το εμφιαλωμένο νερό είναι το προϊόν με τη μεγαλύτερη ζήτηση (82%), ενώ η μπύρα ακολουθεί (41%). Οι τουρίστες επιλέγουν κυρίως προϊόντα που είναι ελληνικά, οικονομικά και εύκολα διαθέσιμα. Σε πολλές κατηγορίες - όπως αναψυκτικά και σνακ - οι αγορές γίνονται αυθόρμητα, χωρίς προγραμματισμό.

Τα καταστήματα που προτιμούν εξαρτώνται από τις ανάγκες τους. Τα σούπερ μάρκετ και οι υπεραγορές εξυπηρετούν τις μεγαλύτερες και πιο προγραμματισμένες αγορές, συγκεντρώνοντας το 40% της συνολικής δαπάνης. Τα mini markets και τα περίπτερα καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες και τις γρήγορες αγορές. Τα φαρμακεία και τα καταστήματα καλλυντικών προσελκύουν όσους αναζητούν πιο ποιοτικά ή εξειδικευμένα προϊόντα, ενώ φούρνοι και λαϊκές αγορές προσφέρουν φρέσκα, τοπικά τρόφιμα.

Οι τουρίστες καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα είτε στο κατάλυμά τους είτε «στο χέρι» κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους. Πολλοί ετοιμάζουν μόνοι τους πρόχειρα γεύματα ή σνακ. Η εμπειρία τους στα καταστήματα είναι πολύ θετική: πάνω από το 90% δηλώνει ικανοποιημένο από την ποικιλία και την οργάνωση των ραφιών.

Σημαντικό είναι ότι σχεδόν οι μισοί τουρίστες έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ 1 στους 5 είναι επαναλαμβανόμενος επισκέπτης. Οι αγορές τους επηρεάζονται από τη διάρκεια του ταξιδιού, το είδος της διαμονής και το με ποιους ταξιδεύουν.