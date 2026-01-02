Οι επενδυτές επιστρέφουν σταδιακά από την αργία της Πρωτοχρονιάς και επιχειρούν να αποτιμήσουν το τοπίο της νέας χρονιάς.

Με συγκρατημένη αισιοδοξία και ήπιες ανοδικές κινήσεις ξεκίνησαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, στην πρώτη συνεδρίαση του 2026, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν σταδιακά από την αργία της Πρωτοχρονιάς και επιχειρούν να αποτιμήσουν το τοπίο της νέας χρονιάς.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX Europe 600 κινούνταν νωρίς το πρωί σε ελαφρώς θετικό έδαφος, με άνοδο κοντά στο 0,2%, ενώ οι περισσότερες μεγάλες αγορές και κλαδικοί δείκτες κατέγραφαν κέρδη. Ξεχώρισαν οι μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου, οι οποίες ενισχύθηκαν αισθητά, αντανακλώντας τη νέα άνοδο στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων. Η σημερινή εικόνα έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή χρονιά για τις ευρωπαϊκές μετοχές, καθώς ο δείκτης σημείωσε άνοδο σχεδόν 16% το 2025, καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ετήσια αύξησή του, με βασικούς μοχλούς τις τράπεζες και τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες στην ήπειρο.

Την ίδια ώρα, ο χρυσός και το ασήμι ξεκίνησαν τη νέα χρονιά με ισχυρό ράλι, συνεχίζοντας τη δυναμική που χαρακτήρισε ολόκληρο το 2025. Η τιμή του χρυσού ενισχύθηκε πάνω από 1% στις πρωινές συναλλαγές στο Λονδίνο, ενώ το ασήμι κατέγραψε άλμα άνω του 4%, παραμένοντας κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα πολύτιμα μέταλλα είχαν την καλύτερη ετήσια επίδοσή τους από το 1979, στηριζόμενα στις μειώσεις επιτοκίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις γεωπολιτικές εντάσεις, αλλά και στη σταθερή ζήτηση από επενδυτικά κεφάλαια και κεντρικές τράπεζες.

Στην Ασία, η εικόνα ήταν μικτή, με τον δείκτη Kospi της Νότιας Κορέας να σκαρφαλώνει σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ αγορές όπως της Ιαπωνίας και της Κίνας παρέμειναν κλειστές λόγω εορτών. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα προθεσμιακά συμβόλαια των βασικών δεικτών κινούνταν ανοδικά κατά τις πρώτες ευρωπαϊκές ώρες, προϊδεάζοντας για θετικό άνοιγμα στη Wall Street.

Ανοδικά, έστω και οριακά, κινήθηκαν και οι τιμές του πετρελαίου, στην πρώτη συνεδρίαση του έτους, μετά από μια δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Το Μπρεντ και το αμερικανικό αργό ενισχύθηκαν ελαφρά, καθώς οι αγορές σταθμίζουν τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές και τις νέες πιέσεις των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα.

Παρά τη σημερινή μικρή ανάκαμψη, το 2025 έκλεισε με απώλειες σχεδόν 20% για τις τιμές του πετρελαίου, τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 2020, καθώς οι φόβοι υπερπροσφοράς και οι εμπορικές εντάσεις υπερίσχυσαν των γεωπολιτικών κινδύνων.

Την ίδια στιγμή, στις Ηνωμένες Πολιτείες η παραγωγή αργού έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026. Ένα τέτοιο περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων θεωρείται ευνοϊκό για τα πολύτιμα μέταλλα, τα οποία φαίνεται να ξεκινούν τη νέα χρονιά με την ίδια δυναμική που τα ανέδειξε πρωταγωνιστές το 2025.