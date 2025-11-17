Στην έκθεσή της με τίτλο «Greece at the top of mount Olympus», ο οίκος προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε σχέση με την ευρωζώνη το 2026 και το 2027.

Η πολιτική σταθερότητα των τελευταίων ετών βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας ανάλυσης της Morgan Stanley, η οποία επισημαίνει ότι οι επόμενες εθνικές εκλογές —που αναμένεται να διεξαχθούν έως τον Ιούνιο του 2027— θα αποτελέσουν κρίσιμο σημείο για τις αγορές. Σύμφωνα με τις τρέχουσες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα με περίπου 30%, χωρίς όμως να φτάνει στο απαιτούμενο 38%-40% για την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το ενδεχόμενο ενός πιο περιορισμένου κυβερνητικού σχήματος —είτε συνασπισμού είτε μειοψηφίας— παραμένει ανοιχτό, ενώ η κατακερματισμένη αντιπολίτευση, με ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Πλεύση Ελευθερίας στο 13%-15%, δεν διαμορφώνει προς το παρόν βιώσιμο εναλλακτικό μπλοκ εξουσίας. Σε περίπτωση μη επίτευξης αυτοδυναμίας, το σενάριο συνεργασιών ή ακόμη και επανάληψης των εκλογών τίθεται στο τραπέζι.

Μέσα σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η Morgan Stanley παρουσιάζει μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εικόνα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Στην έκθεσή της με τίτλο «Greece at the top of mount Olympus», ο οίκος προβλέπει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπεραποδίδει σε σχέση με την ευρωζώνη το 2026 και το 2027, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 2% ετησίως, τόσο το 2025 όσο και τα δύο επόμενα χρόνια. Η εγχώρια ζήτηση —ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις— παραμένει ο κατεξοχήν μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας.

Η ιδιωτική κατανάλωση κατέγραψε ισχυρή άνοδο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, ενισχυμένη από τις σημαντικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, που ξεπέρασαν το 6%, καθώς και από τη γενικότερη άνοδο των αποδοχών κατά πάνω από 5%. Εξίσου καθοριστική είναι η συμβολή των επενδύσεων, με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να ενισχύει ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα. Η Ελλάδα έχει ήδη λάβει πόρους αντίστοιχους με το 10% του ΑΕΠ —περίπου 21 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια— ενώ η αύξηση 22% στις ιδιωτικές επενδύσεις από το 2022 έως το β’ τρίμηνο του 2025 συνδέεται άμεσα με τα έργα του Μηχανισμού.

Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Morgan Stanley σημειώνει ότι η χώρα πέτυχε εντυπωσιακή εξυγίανση μετά την πανδημία, με πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% το 2024 και μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά περισσότερες από 55 μονάδες από το 2020. Για το 2025 αναμένει νέο υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%, αν και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν ενσωματωθεί στους προϋπολογισμούς του 2025 και του 2026 —όπως φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών και συντάξεων, μειώσεις ΦΠΑ και ΕΝΦΙΑ— εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε ήπια επιδείνωση των συνολικών ισοζυγίων. Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα προβλέπεται στο -0,1% το 2026 και στο -0,3% το 2027, με τα πρωτογενή πλεονάσματα ωστόσο να διατηρούνται πάνω από 2,5%. Η αποκλιμάκωση του χρέους αναμένεται να συνεχιστεί, υποχωρώντας στο 131,8% του ΑΕΠ έως το 2027.