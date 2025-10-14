Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον.

Η ΔΕΗ προχωρά σε νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση «πράσινου» ομολόγου ύψους 775 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030, υπό την προϋπόθεση των συνθηκών και της ζήτησης στην αγορά. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοδότηση έργων φιλικών προς το περιβάλλον.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά θα διατεθούν για την πλήρη αποπληρωμή υφιστάμενων ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, ίσης ονομαστικής αξίας 775 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρουν επιτόκιο 4,375% και λήγουν το 2026, καθώς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης. Παράλληλα, η ΔΕΗ δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει το καθαρό ποσό που θα αντληθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση επιλέξιμων «πράσινων» έργων, σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Η εταιρεία σχεδιάζει την εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market), ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την έκδοση συντονίζουν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe, οι οποίες ενεργούν ως διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Ως συνδιαχειριστές συμμετέχουν επίσης μεγάλες διεθνείς και ελληνικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες.

Το roadshow για την προσφορά ξεκίνησε σήμερα, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα της νέας αυτής «πράσινης» έκδοσης, που έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το προφίλ βιωσιμότητας της ΔΕΗ στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.