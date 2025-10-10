Η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές θα προσφέρει στη ΔΕΗ την απαιτούμενη ρευστότητα.

Στην έκδοση διεθνούς ομολόγου ύψους 700 εκατ. ευρώ προχωρά, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ, με στόχο την ενίσχυση του φιλόδοξου επενδυτικού της προγράμματος ύψους 10,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2025-2027. Το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων θα κατευθυνθεί σε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τα οποία αποτελούν κεντρικό άξονα της στρατηγικής μετάβασης του Ομίλου σε ένα βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Η άντληση κεφαλαίων από τις αγορές θα προσφέρει στη ΔΕΗ την απαιτούμενη ρευστότητα για την επιτάχυνση των επενδύσεων, ιδιαίτερα σε έργα που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία. Ήδη, όπως ανακοινώθηκε, τα έργα ΑΠΕ στην περιοχή προχωρούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα, αξιοποιώντας τις εκτάσεις των παλαιών λιγνιτωρυχείων.

Με την ολοκλήρωσή τους, τα φωτοβολταϊκά clusters της Δυτικής Μακεδονίας —τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη— θα παράγουν περίπου 3.150 GWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε πάνω από το 6% της κατανάλωσης στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η ΔΕΗ εγκαθιστά φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1.190 MW στους ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, με το 90% των έργων ήδη ολοκληρωμένο. Με την πλήρη λειτουργία τους, ο Όμιλος θα παράγει 1.800 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες 450.000 νοικοκυριών και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 900.000 τόνους.

Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία με τη γερμανική RWE AG για την ολοκλήρωση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 940 MW στην περιοχή του Αμυνταίου. Τα έργα αυτά θα παράγουν περίπου 1.350 GWh ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 300.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την έκλυση 675.000 τόνων CO₂.

Η επενδυτική στρατηγική της ΔΕΗ περιλαμβάνει και την εγκατάσταση δύο σταθμών αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα και Μελίτη, συνολικής ισχύος 98 MW και χωρητικότητας 196 MWh, που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα του δικτύου και τη βέλτιστη αξιοποίηση των φωτοβολταϊκών σταθμών.

Συνολικά, ο Όμιλος έχει δεσμευθεί να επενδύσει περίπου 940 εκατ. ευρώ στη Δυτική Μακεδονία για έργα αποθήκευσης ενέργειας συνολικής ισχύος 860 MW, τα οποία αναμένεται να δημιουργήσουν πάνω από 1.300 θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και εκατοντάδες ακόμη στη λειτουργία τους, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ΔΕΗ ως κινητήριου μοχλού της ενεργειακής μετάβασης και της περιφερειακής ανάπτυξης.