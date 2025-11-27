Σημαντική κάμψη σημειώθηκε στη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης.

Η συνολική χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση τον Οκτώβριο του 2025, με τη μηνιαία καθαρή ροή να διαμορφώνεται σε αρνητικό επίπεδο, στα 1,701 δισ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 2,866 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καταγράφεται υποχώρηση της πιστωτικής επέκτασης προς όλους σχεδόν τους βασικούς τομείς της οικονομίας, τόσο στη γενική κυβέρνηση όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σημαντική κάμψη σημειώθηκε στη χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης, η οποία εμφάνισε αρνητική μηνιαία καθαρή ροή 317 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής ροής 695 εκατ. ευρώ έναν μήνα πριν. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής περιορίστηκε στο 1,5% από 3,1%, υποδηλώνοντας σαφή επιβράδυνση στη δυναμική χρηματοδότησης του Δημοσίου.

Αρνητική στροφή καταγράφηκε και στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα, όπου η μηνιαία καθαρή ροή υποχώρησε σε -1,384 δισ. ευρώ, μετά τη θετική ροή 2,171 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε παράλληλα στο 7,8% από 10,7%, αντανακλώντας σημαντική επιβράδυνση στην πιστωτική επέκταση προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων υπέστη τη μεγαλύτερη πίεση, καθώς η μηνιαία καθαρή ροή κατέγραψε αρνητικό αποτέλεσμα 1,377 δισ. ευρώ, έναντι θετικού 2,015 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 11% από 15,6%, ενώ η επιβράδυνση ήταν εντονότερη στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με τον ετήσιο ρυθμό να υποχωρεί στο 11,2% από 16,1%.

Η μηνιαία καθαρή ροή προς τις ΜΧΕ ήταν αρνητική κατά 1,03 δισ. ευρώ. Σημαντική μείωση εμφανίστηκε και στη χρηματοδότηση ασφαλιστικών εταιρειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπου η μηνιαία ροή ήταν αρνητική κατά 348 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής 170 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός περιορίστηκε στο 9,5% από 11,2%.

Αρνητική μεταστροφή παρατηρήθηκε και στη χρηματοδότηση ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, όπου η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε -34 εκατ. ευρώ, έναντι +25 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Παρά τη μείωση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής βελτιώθηκε ελαφρώς, στο -0,4% από -1%.

Μοναδική θετική νότα αποτέλεσε η χρηματοδότηση προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, αν και και εδώ σημειώθηκε επιβράδυνση. Η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 27 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένη από τα 131 εκατ. ευρώ του προηγούμενου μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ωστόσο ενισχύθηκε στο 1,7% από 1,4%, υποδηλώνοντας σταθερή –έστω και ήπια– αύξηση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών.