Η ΔΕΗ δίνει πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να επικαιροποιούν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως αριθμό ταυτότητας, λανθασμένο ΑΦΜ, αριθμό τηλεφώνου ή ακόμα και αναγραμματισμό του ονόματος. Η διαδικασία γίνεται γρήγορα και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.
Για την ολοκλήρωση του αιτήματος, απαιτείται η αποστολή δικαιολογητικών που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την ορθότητα των στοιχείων. Κάθε έγγραφο που επισυνάπτεται πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να μην ξεπερνά τα 15MB.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- Αντίγραφο ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή διαβατήριο
Αποδεικτικό ΑΦΜ, μέσω ενός από τα εξής:
- Δήλωση Εισοδήματος (Ε1)
- Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)
- Εκκαθαριστικό
- Μισθωτήριο ΑΑΔΕ
- Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου ΑΑΔΕ
- Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ
- Λογαριασμός Τηλεφωνίας
Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται επίσης ο Αριθμός Λογαριασμού Συμβολαίου, ο οποίος αναγράφεται στον λογαριασμό ΔΕΗ.