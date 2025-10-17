Παρακάτω μπορείτε να βρείτε έναν χρηστικό οδηγό για το πώς μπορείτε να αλλάξετε στοιχεία στον λογαριασμό της ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ δίνει πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να επικαιροποιούν ηλεκτρονικά τα προσωπικά τους στοιχεία, όπως αριθμό ταυτότητας, λανθασμένο ΑΦΜ, αριθμό τηλεφώνου ή ακόμα και αναγραμματισμό του ονόματος. Η διαδικασία γίνεται γρήγορα και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες.

Για την ολοκλήρωση του αιτήματος, απαιτείται η αποστολή δικαιολογητικών που να επιβεβαιώνουν την ταυτότητα και την ορθότητα των στοιχείων. Κάθε έγγραφο που επισυνάπτεται πρέπει να είναι ευδιάκριτο και να μην ξεπερνά τα 15MB.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Αντίγραφο ταυτότητας (και οι δύο όψεις) ή διαβατήριο

Αποδεικτικό ΑΦΜ, μέσω ενός από τα εξής:

Δήλωση Εισοδήματος (Ε1)

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

Εκκαθαριστικό

Μισθωτήριο ΑΑΔΕ

Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου ΑΑΔΕ

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ

Λογαριασμός Τηλεφωνίας

Σε ορισμένες περιπτώσεις ζητείται επίσης ο Αριθμός Λογαριασμού Συμβολαίου, ο οποίος αναγράφεται στον λογαριασμό ΔΕΗ.