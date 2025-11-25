Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση ανασφάλειας.

Το 84% των γυναικών στην Ελλάδα φοβούνται να κυκλοφορήσουν το βράδυ, σύμφωνα με νέα πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της ΔΕΗ. Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν ανήμερα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη αίσθηση ανασφάλειας, η οποία χαρακτηρίζει τη βραδινή μετακίνηση για τη μεγάλη πλειονότητα των γυναικών.

Η έρευνα, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη FocusBari και τη DDB στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας «ΔΕΗ Ενεργώ», καταγράφει ότι 8 στις 10 γυναίκες αισθάνονται φόβο όταν κυκλοφορούν το βράδυ, ενώ σχεδόν 6 στις 10 έχουν βιώσει ή γνωρίζουν περιστατικό απειλής κατά τη διάρκεια νυχτερινής εξόδου. Η ανασφάλεια αποδεικνύεται ιδιαίτερα έντονη στις νεότερες ηλικίες, όπου στις γυναίκες 18–24 ετών το ποσοστό εμπειριών απειλής αγγίζει το 80%.

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Έμφυλης Βίας υπενθυμίζει κάθε χρόνο ότι η βία κατά των γυναικών παραμένει μια πολυδιάστατη πραγματικότητα με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα καταγεγραμμένα περιστατικά. Στην Ελλάδα, όπου η δημόσια συζήτηση γύρω από την κακοποίηση, την παρενόχληση και τη γυναικοκτονία βρίσκεται στο προσκήνιο, τα νέα δεδομένα ενισχύουν την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση, πρόληψη και ουσιαστικές παρεμβάσεις.

Τα ευρήματα της έρευνας αποκαλύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ γυναικών και ανδρών ως προς την αίσθηση ασφάλειας. Οι γυναίκες δηλώνουν ότι προσαρμόζουν συστηματικά τη συμπεριφορά τους: ελέγχουν αν τις ακολουθεί κάποιος, μιλούν ή προσποιούνται ότι μιλούν στο τηλέφωνο για να αισθανθούν πιο ασφαλείς, ενώ συχνά αλλάζουν διαδρομή ή επιταχύνουν τον βηματισμό τους. Το 46% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το κινητό ως «ασπίδα προστασίας», ενώ περίπου 3 στις 10 δηλώνουν ότι έχουν αναγκαστεί να τρέξουν ή να περπατήσουν στη μέση του δρόμου για να αποφύγουν πιθανό κίνδυνο.

Παράλληλα, το 96% του συνολικού δείγματος –άνδρες και γυναίκες– συμφωνεί ότι οι γυναίκες έχουν αντικειμενικά περισσότερους λόγους να νιώθουν φόβο κατά τη νυχτερινή μετακίνηση. Είναι ενδεικτικό ότι η μέση αίσθηση ασφάλειας των γυναικών αποτιμάται στο 3,1/5, έναντι 3,8/5 στους άνδρες, με τις νεότερες να δηλώνουν το χαμηλότερο επίπεδο (2,7/5).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα, υπογράμμισε : «H βραδινή έξοδος θα έπρεπε να είναι μια στιγμή διασκέδασης, ελευθερίας και ασφάλειας για όλους. Ωστόσο, η φετινή έρευνα αναδεικνύει ότι για πολλές γυναίκες συνοδεύεται από φόβο, άγχος και διαρκή επαγρύπνηση. Με την πρωτοβουλία αυτή, επιδιώκουμε ως ΔΕΗ να φωτίσουμε μια πραγματικότητα που συχνά «κανονικοποιείται» και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνειδητοποίηση και την κοινή ευθύνη όλων μας απέναντι στην έμφυλη βία. Μέσα από συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς, η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που προάγουν τον σεβασμό και την ισότητα για όλους».