Απαισιόδοξες εμφανίζονται οι οικονομικές προσδοκίες των Ελλήνων για το 2026, με περισσότερους από τους μισούς πολίτες να δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανησυχία και αυξημένη οικονομική πίεση. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα της Revolut, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Dynata, το 54% των Ελλήνων αισθάνεται απαισιόδοξο για τις προσωπικές του οικονομικές προοπτικές τη νέα χρονιά.

Η μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 ατόμων, καταγράφει έντονο κλίμα αβεβαιότητας. Το 43% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι βιώνει άγχος ή ανασφάλεια για τα οικονομικά του, ενώ ένα επιπλέον 11% αναφέρει ότι, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει, δυσκολεύεται να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο. Τα ευρήματα αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς εισέρχονται στο 2026.

Την ίδια στιγμή, ένα ποσοστό 40% διατηρεί πιο αισιόδοξη στάση, επιχειρώντας να λάβει ενεργά μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης. Από αυτούς, το 17% σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην αποταμίευση και τις επενδύσεις, ενώ το 15% δηλώνει ότι θα επενδύσει στην προσωπική του ανάπτυξη, μέσω αναζήτησης νέας εργασίας ή αναβάθμισης δεξιοτήτων, με στόχο την αύξηση των εισοδημάτων του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αντίληψη των πολιτών για το τι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των οικονομικών τους. Η αυτοπειθαρχία αναδεικνύεται ως ο σημαντικότερος παράγοντας, με σχεδόν τους μισούς συμμετέχοντες να τη θεωρούν καθοριστική για τον περιορισμό των περιττών εξόδων και την επίτευξη οικονομικών στόχων. Παράλληλα, περίπου ένας στους πέντε υπογραμμίζει τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης, ενώ το 18% θεωρεί ότι τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης χρημάτων μπορούν να διευκολύνουν τον έλεγχο των δαπανών και την αποταμίευση. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 10% δηλώνει πως η απομάκρυνση από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα το βοηθούσε να αποφύγει καταναλωτικούς πειρασμούς, ενώ το 15% βλέπει θετικά τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για τον καλύτερο οικονομικό προγραμματισμό.

Σε δήλωσή του, ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη, επισημαίνει ότι τα προσωπικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία παραμένουν οι βασικοί μοχλοί οικονομικής προόδου, τονίζοντας παράλληλα πως η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, μετατρέποντας τις καλές προθέσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Η ανάγκη για περιορισμό δαπανών αποτελεί κεντρικό στοιχείο των σχεδίων των Ελλήνων για το 2026. Σχεδόν οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε περικοπές, προκειμένου να καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η στέγαση, οι λογαριασμοί και η διατροφή. Το 36% σκοπεύει να μειώσει τα έξοδα για ένδυση, το 31% για μη βασικές δαπάνες, όπως ταξίδια και αγορές αναψυχής, ενώ το 30% αναφέρει ότι θα στραφεί σε φθηνότερα είδη βασικής διατροφής. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι το 13% δηλώνει πως ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσει ακόμη και τις δαπάνες για την υγεία.

Παρά τις δυσκολίες, ορισμένες κατηγορίες δαπανών παραμένουν «κόκκινη γραμμή» για αρκετούς. Το 21% δηλώνει ότι δεν προτίθεται να μειώσει τα έξοδα που αφορούν τα παιδιά του, το 15% θέλει να διατηρήσει τις δαπάνες για ταξίδια, ενώ το 12% δεν σκοπεύει να περιορίσει τις εξόδους για φαγητό. Συνολικά, μόνο το 3% των ερωτηθέντων αισθάνεται απολύτως βέβαιο ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί χωρίς δυσκολία στις οικονομικές του ανάγκες και στόχους το 2026, στοιχείο που αποτυπώνει το εύθραυστο οικονομικό κλίμα με το οποίο ξεκινά η νέα χρονιά.