Οι βασικές οδηγίες για να προστατέψετε τα υδραυλικά του σπιτιού από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι.

Ο παγετός αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και επικίνδυνα χειμερινά φαινόμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε υποδομές και δίκτυα ύδρευσης.Δεδομένου ότι είμαστε προ των πυλών ενός νέου κύματος κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» με κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και τα χιόνια άπαντες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για να μην συμβούν παρατράγουδα λόγω ψύχους.

Όπως τονίζουν οι ειδικοί οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οδηγούν στο πάγωμα του νερού μέσα στους σωλήνες, με αποτέλεσμα ρωγμές, θραύσεις και εκτεταμένες διαρροές που συχνά γίνονται αντιληπτές όταν ο καιρός βελτιωθεί. Η έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων είναι καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή οικονομικών επιβαρύνσεων και ταλαιπωρίας. Μάλιστα όπως επισημαίνεται από πλευράς Δήμων η προστασία των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων και των υδρομέτρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των καταναλωτών.

Πώς να προστατέψετε τις υδραυλικές εγκαταστάσεις

Καλύψτε το υδρόμετρο και τις εξωτερικές σωληνώσεις με μονωτικά υλικά. Αποφύγετε τη χρήση υφασμάτων ή μάλλινων υλικών, καθώς συγκρατούν υγρασία και παγώνουν ευκολότερα.

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του φρεατίου είναι καλά κλεισμένο και δεν επιτρέπει την είσοδο κρύου αέρα.

Σε περίπτωση ακατοίκητων σπιτιών ή εξοχικών, συνιστάται το κλείσιμο του γενικού διακόπτη και η πλήρης εκκένωση του εσωτερικού δικτύου από το νερό.

Αν παγώσουν οι σωλήνες μη ρίχνετε καυτό νερό απευθείας πάνω τους. Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό, για να ξεπαγώσουν σταδιακά. Μόλις ο καιρός βελτιωθεί, ελέγξτε προσεκτικά αν υπάρχουν διαρροές (σπασμένα υδρόμετρα ή σωλήνες)