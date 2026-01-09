Με χιόνι ξύπνησαν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων, μαγευτικές εικόνες.

«Άσπρη» μέρα είδαν τα Ιωάννινα σήμερα καθώς η χιονόπτωση έκανε δυναμικά την εμφάνισή της στα χωριά αλλά και μέσα στο κέντρο της πόλης καθώς από νωρίς το πρωί πυκνές νιφάδες χιονιού «έπεφταν» δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό λευκό τοπίο.

Οι κάτοικοι των Ιωαννίνων απολαμβάνουν την ομορφιά του χιονιού ενόσω 28 μηχανήματα επιχειρούν σε όλο τον νομό σύμφωνα με το epirusgate.gr κάνοντας αποχιονισμό και ταυτόχρονα με συνεχείς ρίψεις αλατιού από όλες τις αλατιέρες, προκειμένου να διατηρηθεί το οδικό δίκτυο ανοιχτό και ασφαλές. Οι δρόμοι σε πολλές περιοχές παραμένουν παγωμένοι, καθιστώντας τις μετακινήσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Χιονισμένο το Συρράκο: Μια παραμυθένια εικόνα για κατοίκους και επισκέπτες

Πηγή: Βαγγέλης Γιωτόπουλος

Εντυπωσιακή είναι η εικόνα από το Συρράκο, το γραφικό χωριό των Ιωαννίνων, που μεταμορφώθηκε σε χειμωνιάτικο παραμύθι καθώς πυκνές νιφάδες χιονιού κάλυψαν κάθε σοκάκι, στέγη και πλακόστρωτο δρομάκι. Οι επισκέπτες και οι ντόπιοι βρέθηκαν μπροστά σε εικόνες μαγικές, με τα πέτρινα σπίτια και τα παραδοσιακά καλντερίμια να ξεχωρίζουν μέσα στο λευκό τοπίο.Το χιονισμένο σκηνικό προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για όσους θέλουν να ζήσουν τη μαγεία του ελληνικού χειμώνα σε ένα παραδοσιακό χωριό.

Xιόνι στα Ιωάννινα: Απαραίτητες οι αλυσίδες για τις μετακινήσεις

Λόγω χιονιού και παγετού με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων, καθίσταται υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα εγκεκριμένα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα δεν φέρουν ειδικά χειμερινά ελαστικά. Όπως σημειώνεται ητοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων θα πρέπει να γίνεται σε ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου, χωρίς να δημιουργούνται εμπόδια ή κίνδυνοι για την κυκλοφορία. Οι οδηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως η χρήση προειδοποιητικού τριγώνου σε επαρκή απόσταση.