Οι συναλλαγές της Black Friday αντιστοιχούσαν στο 5% της καταναλωτικής δαπάνης του Νοεμβρίου, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2024.

Σημαντικές αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων καταγράφουν τα νέα στοιχεία της Revolut, που δημοσιοποιήθηκαν στις 24 Νοεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από τη φετινή Black Friday.

Σύμφωνα με την ανάλυση των συναλλαγών του 2025, η μέση αξία των ηλεκτρονικών αγορών κατά τη μεγαλύτερη εκπτωτική ημέρα του χρόνου ήταν κατά 157% υψηλότερη από εκείνη των αγορών σε φυσικά καταστήματα, γεγονός που αναδεικνύει την προτίμηση των καταναλωτών στο διαδίκτυο για αγορές μεγαλύτερης αξίας.

Συνολικά, οι συναλλαγές της Black Friday αντιστοιχούσαν στο 5% της καταναλωτικής δαπάνης του Νοεμβρίου, ποσοστό που παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με το 2024. Εντυπωσιακή ήταν η αγοραστική δραστηριότητα στις 18:00, όταν μέσα σε μόλις μία ώρα πραγματοποιήθηκαν συναλλαγές συνολικής αξίας 505.235 ευρώ.

Στροφή στις αγορές στο εξωτερικό

Ιδιαίτερα σημαντική εμφανίζεται η στροφή προς τις αγορές από το εξωτερικό, καθώς οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιπροσώπευσαν το 52% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης των πελατών της Revolut στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2025.

Παράλληλα, η μέση αξία των συναλλαγών προς το εξωτερικό ήταν κατά 34% υψηλότερη συγκριτικά με τις εγχώριες αγορές. Το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία αναδείχθηκαν στους δημοφιλέστερους προορισμούς ηλεκτρονικών αγορών. Ωστόσο, παρά τη σύνδεση της Black Friday με τις προσφορές ηλεκτρονικών ειδών, τη μεγαλύτερη αγοραστική δραστηριότητα κατέγραψαν τα μπαρ και τα εστιατόρια, με τα καταστήματα τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να ακολουθούν.

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Πληρώνουν με ψηφιακά πορτοφόλια

Ραγδαίες είναι οι αλλαγές και στον τρόπο πληρωμής, με τα ψηφιακά πορτοφόλια να αντιπροσωπεύουν το 44% της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης την Black Friday του 2025, σημειώνοντας αύξηση κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες έναντι του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, το μερίδιο των πληρωμών με φυσικές κάρτες υποχώρησε στο 5,5%, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση των ψηφιακών συναλλαγών.

Ο γενικός διευθυντής της Revolut στην Ελλάδα, Βασίλης Αμεράνης, εκτιμά ότι η Black Friday του 2026 θα αποτελέσει την πλέον διεθνοποιημένη και ψηφιακή αγοραστική διοργάνωση μέχρι σήμερα. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους στις μεταβαλλόμενες καταναλωτικές ανάγκες, προσφέροντας ευέλικτες επιλογές πληρωμής, διευκολύνοντας τις διασυνοριακές συναλλαγές και διαμορφώνοντας ανταγωνιστικές προτάσεις για κάθε τοπική αγορά. Η αυξανόμενη εξοικείωση των καταναλωτών με το ηλεκτρονικό εμπόριο διαμορφώνει πλέον νέα δεδομένα για το λιανεμπόριο.