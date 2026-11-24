Επίδομα 400 ευρώ σε ΑμεΑ από τον ΟΠΕΚΑ, επιδόματα αλλά και επιστροφή ενοικίου αναμένεται να πληρωθούν την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Τριπλή πληρωμή αναμένεται την Παρασκευή σε χιλιάδες δικαιούχους καθώς πληρώνονται επιδόματα ΟΠΕΚΑ, η έκτακτη ενίσχυση 400 ευρώ σε ΑμεΑ αλλά και η επιστροφή ενοικίου.

Τη φετινή ενίσχυση εκτιμάται ότι θα λάβουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, καθώς η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων αύξησε τον αριθμό των δικαιούχων κατά περίπου 70.000.

Αυτή την περίοδο η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί τις τελευταίες διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων των μισθωτών, των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων και των φορολογικών δηλώσεων των ιδιοκτητών. Στόχος είναι να εντοπιστούν τυχόν αποκλίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν το ύψος της ενίσχυσης, πριν από την έναρξη των πληρωμών.

Τα ποσά που θα καταβληθούν υπολογίζονται με βάση τα ενοίκια που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Για την κύρια κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται ξεχωριστή ενίσχυση έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

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Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, οι οποίοι δικαιούνται επιστροφή δύο ενοικίων, χωρίς να εφαρμόζονται εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πώς υπολογίζονται τα ποσά της ενίσχυσης

Η επιστροφή ενός ενοικίου για την κύρια και τη φοιτητική κατοικία υπολογίζεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή για το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής.

Εάν κατά τη διάρκεια του 2025 υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ετήσιο μίσθωμα προκύπτει από το άθροισμα των ποσών που καταβλήθηκαν για όλες τις κατοικίες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις αποκλίσεων μεταξύ των δηλωμένων στοιχείων. Εάν το ποσό που αναγράφεται στο έντυπο Ε1 του μισθωτή είναι μεγαλύτερο τόσο από εκείνο του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου όσο και από εκείνο που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης, για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο τελευταία ποσά.

Για την κύρια κατοικία, η επιστροφή φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, όπως αυτό δηλώνεται στον πίνακα 8.1 του Ε1. Ωστόσο, το τελικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης.

Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση για τα παιδιά εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε γονέα.

Για τη φοιτητική κατοικία προβλέπεται επιστροφή έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή. Εάν στην ίδια κατοικία διαμένουν περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, η ενίσχυση καταβάλλεται μόνο μία φορά.

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Στις 27 Νοεμβρίου καταβάλλονται οι τακτικές μηνιαίες παροχές του ΟΠΕΚΑ σε όσους έχουν ενεργές και εγκεκριμένες αιτήσεις. Συγκεκριμένα, στις πληρωμές περιλαμβάνονται:

Επίδομα παιδιού Α21: Η πέμπτη δόση του επιδόματος για τις οικογένειες με εξαρτώμενα παιδιά.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ): Η μηνιαία ενίσχυση για νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Επίδομα στέγασης: Η επιδότηση ενοικίου για δικαιούχους που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Αναπηρικά επιδόματα: Οι προνοιακές οικονομικές ενισχύσεις για άτομα με αναπηρία.

Επίδομα γέννησης: Η οικονομική παροχή σε δικαιούχους που έχουν αποκτήσει παιδί και έχουν υποβάλει αίτηση.

Επίδομα αναδοχής: Η ενίσχυση για δικαιούχους ανάδοχους γονείς.

Σύνταξη και επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων: Οι παροχές που χορηγούνται σε ηλικιωμένους οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Επίδομα ομογενών: Η οικονομική ενίσχυση στις δικαιούχες κατηγορίες ομογενών.

Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπου προβλέπεται η καταβολή του.

Έξοδα κηδείας και λοιπές ειδικές προνοιακές παροχές, για δικαιούχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Η πληρωμή αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως τις απαιτούμενες διαδικασίες και διαθέτουν εγκεκριμένη αίτηση.

Πότε πληρώνονται τα 400 ευρώ στα ΑμεΑ

Η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ θα ξεκινήσει να καταβάλλεται στις 27 Νοεμβρίου στα άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές σε χρήμα από τον ΟΠΕΚΑ, στους ανασφάλιστους υπερήλικες που λαμβάνουν τις προβλεπόμενες παροχές, καθώς και στους ανάδοχους γονείς ατόμων με αναπηρία που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Το ποσό ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ η καταβολή γίνεται χωρίς αίτηση. Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη και καταβάλλεται μία φορά ανά δικαιούχο, ακόμη και εάν πληρούνται περισσότερες από μία προϋποθέσεις.