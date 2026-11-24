Στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις αλλαγές βρίσκεται η παραμονή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία της Τουρκίας.

Η απώλεια ψήφων και πολιτικής επιρροής του AKP έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση για τη λειτουργία του Προεδρικού Συστήματος Διακυβέρνησης στην Τουρκία. Ορισμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, δηλώνουν μεν ότι δεν τίθεται θέμα εγκατάλειψης του συστήματος, εκτιμούν δε ότι είναι αναπόφευκτη η «χαλάρωση» του σημερινού τρόπου λειτουργίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται αλλαγές στους όρους διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών, καθώς και στον τρόπο άσκησης των εξουσιών του προέδρου.

Στο τραπέζι η φόρμουλα που θα καταργεί τις εκλογικές συμμαχίες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που κερδίζουν έδαφος στο εσωτερικό του AKP, εξετάζεται μια λύση στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος, η οποία θα καθιστούσε περιττή την ανάγκη σύναψης εκλογικών συμμαχιών.

Η αναζήτηση αυτή περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: αφενός τους όρους διεξαγωγής των προεδρικών εκλογών και αφετέρου τη διεύρυνση ορισμένων εξουσιών του προέδρου.

Ωστόσο, στους κόλπους του κόμματος δεν έχει ακόμη διατυπωθεί συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με τις αλλαγές που θα μπορούσαν να καταστήσουν περιττές τις εκλογικές συμμαχίες, τις προεδρικές αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να διευρυνθούν ή τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές αυτές θα επηρέαζαν τη λειτουργία της εκτελεστικής εξουσίας.

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Στόχος η παραμονή Ερντογάν στην προεδρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται η παραμονή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρία της χώρας για ακόμη μία θητεία, η οποία αποτελεί βασικό άξονα του πολιτικού σχεδιασμού του AKP.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται ενδεχόμενες αλλαγές τόσο στους όρους διεξαγωγής των εκλογών όσο και στον τρόπο λειτουργίας της εκτελεστικής εξουσίας.

Ένα άλλο σενάριο που συζητείται στους κόλπους του AKP προβλέπει την επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα, την επταετή θητεία του προέδρου της Δημοκρατίας και την επαναφορά του αξιώματος του πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με αυτό το ενδεχόμενο, ο Ερντογάν θα διατηρούσε την προεδρία της χώρας σε υπερκομματικό ρόλο, ενώ πρωθυπουργός θα αναλάμβανε ο πρόεδρος του AKP.

Ωστόσο, στελέχη του κόμματος που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του σημερινού συστήματος δεν θεωρούν ρεαλιστικό το συγκεκριμένο σενάριο.

Πρόωρες εκλογές τον Μάιο του 2027

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τα στελέχη του AKP είναι το ενδεχόμενο επίσπευσης των εκλογών.

Ορισμένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εκτιμούν ότι η Τουρκία έχει ήδη εισέλθει ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο, με τον πολιτικό σχεδιασμό να διαμορφώνεται πλέον ανάλογα.

Τα ίδια στελέχη θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο διεξαγωγής πρόωρων εκλογών τον Μάιο του 2027, ενώ εκτιμούν ότι ακόμη και ο Νοέμβριος του 2027, που συζητείται ως πιθανή ημερομηνία των βουλευτικών εκλογών, είναι πολύ αργά.

Ο Νοέμβριος του 2027 εμφανίζεται σε δύο διαφορετικά σενάρια: ορισμένα στελέχη τον θεωρούν πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών εκλογών, ενώ όσοι υποστηρίζουν την επιστροφή στο κοινοβουλευτικό σύστημα εκτιμούν ότι τότε θα μπορούσε να διεξαχθεί δημοψήφισμα για τη συνταγματική αναθεώρηση και να ακολουθήσουν εκλογές.

Για όσους θεωρούν πιθανότερη την προσφυγή στις κάλπες τον Μάιο του 2027, οι εκλογές θα πρέπει να επισπευσθούν κατά περίπου έξι μήνες.

Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ερώτημα εάν οι αλλαγές στη λειτουργία του προεδρικού συστήματος θα τεθούν προς συζήτηση πριν από τις εκλογές.

Πηγή: cumhuriyet.com.tr