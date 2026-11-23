Η περιοχή που δεσμεύει η νέα τουρκική NAVTEX.

Η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX, για έρευνες του πλοίου «Τσεσμέ», δεσμεύοντας θαλάσσια ζώνη που δεσμεύει και περιοχή νότια του Καστελόριζου.

Η NAVTEX 1169/26 τέθηκε σε εφαρμογή από σήμερα, Δευτέρα και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 12 Δεκεμβρίου. Αφορά υδρογραφικές έρευνες από το «Τσεσμέ» στην ανατολική Μεσόγειο.

Η τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 1169/26

MEDITERRANEAN SEA

1. HYDROGRAPHIC SURVEY, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 23 NOV - 12 DEC 26 IN AREA BOUNDED BY;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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35 49.84 N - 029 26.36 E

35 50.25 N - 030 17.01 E

36 00.37 N - 030 16.77 E

36 00.86 N - 030 33.85 E

36 00.69 N - 031 05.29 E

36 18.73 N - 031 05.16 E

36 19.72 N - 031 52.25 E

35 49.23 N - 031 54.29 E

35 48.70 N - 031 11.00 E

35 34.08 N - 030 16.91 E

35 33.90 N - 029 26.42 E

35 49.84 N - 029 26.36 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. THIS MESSAGE WILL BE CANCELLED ON 12 DEC 26 AT 2059Z.