Το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας παρουσίασε η Κομισιόν.

Τράπεζες, πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων αλλά και αθλητές είναι μεταξύ άλλων στο στόχαστρο των νέων κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας- το 22ο πακέτο- που παρουσίασε η Κομισιόν.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να προτείνει νέες κυρώσεις έως ότου η Ρωσία επιδείξει πραγματική πρόθεση για την επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας το νέο πακέτο μέτρων.

Το 22ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει τρεις κεντρικούς άξονες:

Πλήγμα στις πηγές χρηματοδότησης του πολέμου

Η ΕΕ επεκτείνει την απαγόρευση συναλλαγών σε περίπου 60 ρωσικές τράπεζες, οι οποίες θα αποκλειστούν από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών SWIFT, ενώ εντείνει την καταπολέμηση των δικτύων κρυπτονομισμάτων και πληρωμών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες.

Για αυτό τον λόγο συστάθηκε ομάδα δράσης για τις κυρώσεις στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών και τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρεμβάσεις στον ενεργειακό τομέα

Επεκτείνεται η απαγόρευση παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, ώστε να μην επιτρέπεται σε ευρωπαϊκές εταιρείες να συνδράμουν στην κατασκευή, λειτουργία ή επισκευή ρωσικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των διυλιστηρίων. Οι περιορισμοί για πρώτη φορά καλύπτουν και τις υπηρεσίες ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον κατάλογο κυρώσεων προστίθενται περισσότερα από 70 πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Μόσχα, ενώ προτείνεται η απαγόρευση όλων των δεξαμενόπλοιων που είναι ασφαλισμένα στη Ρωσία.

Απαγόρευση έκδοσης βίζα

Προτείνεται η απαγόρευση χορήγησης βίζα σε Ρώσους πρώην μαχητές, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνιστούν απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. «Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να κυκλοφορούν ελεύθερα στις χώρες μας. Ως εκ τούτου, η είσοδός τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαγορεύεται», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν. Το τελευταίο διάστημα «έχουμε διαπιστώσει κλιμάκωση μη συμβατικών επιχειρησιακών ενεργειών από Ρώσους πράκτορες στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη απαγόρευση αποτελεί μέρος της απάντησής μας», σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Επίσης, η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τις οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα, απαγορεύοντας σε Ευρωπαίους πολίτες να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ρωσικών εταιρειών.

Προβλέπεται η απαγόρευση συμμετοχής ομάδων και αθλητών υπό τη ρωσική σημαία σε αθλητικές διοργανώσεις στην ΕΕ, καθώς και η απαγόρευση προβολής επίσημων ρωσικών συμβόλων, ενώ θα περιοριστεί η χρηματοδότηση ευρωπαϊκών αθλητικών και πολιτιστικών οργανισμών από Ρώσους χορηγούς. Επίσης, θα επιβληθούν περιορισμοί στην ανάληψη διοικητικών θέσεων από Ρώσους σε ευρωπαϊκές αθλητικές ομοσπονδίες.

Πηγή: ΑΠΕ/ ΜΠΕ