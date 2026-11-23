Νέο επεισόδιο απόψε τα μεσάνυχτα.

Απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μιλάει ανοιχτά για την προσωπική του ζωή, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν να ανακοινώσει τον χωρισμό του από τη Λίνα Πρίντζου.

Με συγκίνηση αναφέρεται στον εκλιπόντα πατέρα του και εξομολογείται πως, όσο εκείνος νοσηλευόταν, πρόλαβε να του πει όσα ήθελε. Παραδέχεται πως από αισιόδοξος Peter Pan με το πέρασμα των χρόνων έγινε Bitter Pan, ενώ μοιράζεται τις σκέψεις του τόσο για την κοινωνία που βρίσκεται «εν βρασμώ» όσο και για την υποκριτική, την οποία θεωρεί λειτούργημα στις μέρες μας.

Κλείνοντας, αποκαλύπτει πως πριν από 10 χρόνια δεν ήθελε να αποχωριστεί το κοστούμι του «Συρανό» και περιγράφει το δέος που ένιωσε αναλαμβάνοντας ξανά τον εμβληματικό ρόλο στο Θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ.

{https://www.youtube.com/watch?v=Jig7ddfi_lE}

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Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου φιλοξενεί στο αποψινό «The 2Night Show» και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί

Η γνωστή creative director και παρουσιάστρια μιλάει για τη διπλή τηλεοπτική της παρουσία, και αποκαλύπτει πως στο εστιατόριο των ραντεβού όλοι αναζητούν τον έρωτα, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα συγκινητική την επιθυμία των μεγαλύτερων ζευγαριών για συντροφικότητα.

Ακόμα, τονίζει ότι το «όχι» χτίζει χαρακτήρες και πως δεν δέχεται από τα μοντέλα που συμμετέχουν στην εκπομπή να δραματοποιούν τη διαδικασία, καθώς πρόκειται για επάγγελμα.

Στη συνέχεια, ανοίγει την καρδιά της για την προσωπική της ζωή, μιλώντας για τον σύζυγό της και το μεγάλωμα των παιδιών τους, ενώ μοιράζεται τη φιλοσοφία της για το φλερτ, τις σχέσεις, τους χωρισμούς, αλλά και την απιστία.



«The 2Νight Show»: Απόψε, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.