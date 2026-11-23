Εκτοξεύτηκε η μετοχή της Νvidia μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Nvidia ηγείται των ανοδικών τάσεων στον δείκτη μετοχών S&P 500, καθώς οι επενδυτές χαιρετίζουν την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ. Η μετοχή της Nvidia αυξήθηκε κατά 33,5% στα 167,56 δολάρια, προσθέτοντας λίγο πάνω από 1 τρισ. δολάρια στην αξία της Nvidia φτάνοντας συνολικά στα 4,03 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σε ανοδική τροχιά και άλλες εταιρείες τεχνολογίας –όπως η Dell που έχει άνοδο 21,8%, και η εταιρεία καθαρής ενέργειας Bloom (+19,8%), η Lumentum (+19,4%), η Super Micro Computer (+18,1%) και η Marvell (+17,7%).

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζένσεν Χουάνγκ επιστρέφει στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, 11 ημέρες μετά την παραίτησή του εξαιτίας του σκανδάλου με τις εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ άλλων και με φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο.

Η επάνοδός του στο «τιμόνι» της Nvidia έχει άμεση ισχύ, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Προηγήθηκαν συζητήσεις με τον Χουάνγκ και διαβουλεύσεις που περιλάμβαναν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη των ΗΠΑ.

«Το συμβούλιο πιστεύει ότι ο Τζένσεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο να ηγηθεί της Nvidia και πως η επάνοδός του είναι προς το συμφέρον των μετόχων, των εργαζομένων, των εταίρων και των πελατών μας», δήλωσε ο πρόεδρος της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς. «Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Τζένσεν και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί του, καθώς αναλαμβάνει ξανά την ηγεσία της εταιρείας», συμπλήρωσε. Από την πλευρά του, ο Χουάνγκ είπε ότι επιστρέφει «με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και ανανεωμένη αφοσίωση» και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά της Nvidia στην εμπλοκή της αμερικανικής κυβέρνησης στη διαδικασία. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε πληροφορίες και εκτιμήσεις από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, βάσει των οποίων εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας «δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια».

Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ιδιαίτερο βάρος, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Nvidia για την αμερικανική τεχνολογική βιομηχανία και τον διεθνή ανταγωνισμό στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρώτη δήλωση του Τζένσεν Χουάνγκ

Στην πρώτη του δήλωση μετά την ανακοίνωση της επαναφοράς του, ο Τζένσεν Χουάνγκ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του στην κορυφή της εταιρείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα το μέγεθος της ευθύνης που αναλαμβάνει.

«Είναι τιμή μου να επιστρέφω στη Nvidia και να ηγούμαι μιας από τις σημαντικότερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, στην αρχή μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη με τη μεγαλύτερη ταπεινότητα και με ανανεωμένη δέσμευση. Θέλω να ευχαριστήσω το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia για την εμπιστοσύνη του και για την προσεκτική εξέταση του ζητήματος καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας», πρόσθεσε.

Η αντίδραση των επενδυτών στην ανακοίνωση ήταν άμεση, με τη μετοχή της Nvidia να σημειώνει άνοδο άνω του 26%, αντανακλώντας τη θετική υποδοχή της επιστροφής του Χουάνγκ από την αγορά.

Τραμπ: Σωστή η απόφαση της Nvidia, η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν Χουάνγκ

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Nvidia, ο Ντόναλντ Τραμπ επικρότησε την απόφαση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ, τονίζοντας ότι είναι η «σωστή και πρέπουσα».

Η χώρα «χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν» στη Nvidia, προκειμένου «να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social, τονίζοντας πως η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «μεγάλο πατριώτη και εθνικό θησαυρό» τον Τζένσεν Χουάνγκ και συμπλήρωσε ότι η εταιρεία θα πρέπει να ολοκληρώσει την εσωτερική έρευνα αναφορικά με την τήρηση των ελέγχων εξαγωγών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ:

«Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia πήρε τη σωστή και πρέπουσα απόφαση για την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του CEO. Η χώρα χρειάζεται την ηγεσία του Τζένσεν στη Nvidia προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει κανέναν λόγο να πιστεύει ότι η επιστροφή του Τζένσεν στη Nvidia θέτει τον όποιο κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Ο υπουργός Δικαιοσύνης έχει επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει αποδείξεις πως ενεπλάκη σε όποια παράνομη συμπεριφορά.

Σε προσωπικό επίπεδο, έχω γνωρίσει τον Τζένσεν και είναι μεγάλος πατριώτης και εθνικός θησαυρός. Παράλληλα, η Nvidia θα πρέπει να συνεχίσει τη διεξοδική εσωτερική έρευνά της για τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι εκπληρώνει τις νομικές υποχρεώσεις της και το πατριωτικό καθήκον της να προστατεύει την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Συγχαρητήρια στον Τζένσεν, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, τον λαό των ΗΠΑ και όλο τον κόσμο».