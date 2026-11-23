Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεύτερος στόχος που επλήγη ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων.

Ουκρανικές δυνάμεις βύθισαν τη ρωσική κορβέτα Merkury, ένα από τα νεότερα πλοία του ρωσικού στόλου, που εντάχθηκε σε υπηρεσία το 2023, κοντά στις ακτές της Λιβύης, χρησιμοποιώντας επτά θαλάσσια drones ουκρανικής κατασκευής, σύμφωνα με δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σήμερα Δευτέρα.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεύτερος στόχος που επλήγη ήταν το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, χρησιμοποιούσε η Ρωσία για τη μεταφορά όπλων.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις σε προκαθορισμένα θαλάσσια ύδατα», έγραψε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πρόσθεσε ότι μαζί με την κορβέτα καταστράφηκε και ένα ρωσικό πολεμικό ελικόπτερο τύπου Ka-27.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2124764825049850041}

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Με πληροφορίες από Reuters