Πέντε τραυματίες από ουκρανική επίθεση με drones τη νύχτα στη ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι μπορεί να παραμένουν παγιδευμένοι στα ερείπια κτιρίου κατοικιών που χτυπήθηκε από ρωσικό μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) σήμερα το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Τμήμα ενός πενταώροφου κτιρίου διαμερισμάτων κατέρρευσε ύστερα από ρωσική επίθεση με drone. Ευχαριστώ αυτούς που ανταποκρίθηκαν πρώτοι για την ταχεία δράση τους: εννέα άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, και η πυρκαγιά (σ.σ.: που ξέσπασε) έχει τεθεί υπό έλεγχο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν παράλληλα ότι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας έφηβος, τραυματίστηκαν. Πλάνα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δείχνουν διασώστες να διεξάγουν έρευνες σε μεγάλο σωρό από ερείπια και να βοηθούν κατοίκους να κατέβουν από το κτίριο που υπέστη ζημιές με σκάλα και πλατφόρμα γερανού.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2124419869584113946}

Παράλληλα ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα επικαλούμενα Ρώσους τοπικούς αξιωματούχους ότι 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ στη Ρωσία.

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Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε επικαλούμενο δηλώσεις των περιφερειακών αρχών του Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις οποίες οι τέσσερις από αυτούς τραυματίστηκαν στο χωριό Αφίπσκι, όπου βρίσκεται διυλιστήριο πετρελαίου το οποίο έχει δεχθεί επανειλημμένως επίθεση από την Ουκρανία τους τελευταίους μήνες.