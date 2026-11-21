Ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν κατηγόρησε το «ελληνικό και ισραηλινό λόμπι» υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA.

Ο υπουργός Εξωτερικών Τουρκίας Χακάν Φιντάν κατηγόρησε την Ελλάδα και το Ισραήλ αναφερόμενος στην άρση των αμερικανικών κυρώσεων CAATSA σε βάρος της Άγκυρας.

Ειδικότερα, ο Φιντάν τόνισε ότι η άρση των περιορισμών κατά της Τουρκίας δεν σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την αγορά των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400. Ο ίδιος κατηγόρησε ισραηλινά και ελληνικά λόμπι στις ΗΠΑ τα οποία ασκούν πίεσης στην Ουάσινγκτον.

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Ακόμη υποστήριξε ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν προμηθευτεί ρωσικά οπλικά συστήματα χωρίς να έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιους περιορισμούς. Τέλος, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε αναφέρει ότι, εάν γνώριζε εκ των προτέρων το πόσο δεσμευτική ήταν η απόφαση των ΗΠΑ, δε θα είχε προχωρήσει στην έγκρισή της.