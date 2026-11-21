Σύμφωνα με φωτογραφικά ντοκουμέντα από δορυφόρο, η Βόρεια Κορέα φαίνεται να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου.

Παγκόσμια ανησυχία προκαλούν φωτογραφικά ντοκουμέντα από πυρηνικές εγκαταστάσεις που τραβήχτηκαν από δορυφόρο και αποδεικνύουν ότι η Βόρεια Κορέα επεκτείνει τις διαδικασίες εμπλουτισμού ουρανίου.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, οι σχετικές εικόνες καταγράφουν την επέκταση εγκατάστασης στο Γιονγκμπιόν, το οποίο αποτελεί το κέντρο του πυρηνικού προγράμματος της χώρας εδώ και δεκαετίες. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν φαίνεται να προωθεί την προσπάθεια επέκτασης των σχετικών εγκαταστάσεων εντείνοντας τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας. Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, επιβεβαίωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ, παρά τις διεθνείς κυρώσεις, συνεχίζει να διευρύνει τις δυνατότητες παραγωγής πυρηνικού υλικού.

Η επέκταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης του πυρηνικού συγκροτήματος, καθώς η Βόρεια Κορέα έχει ήδη κατασκευάσει δεύτερη μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στην ίδια περιοχή. Ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την παραγωγή υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικές κεφαλές. Η προσθήκη νέων εγκαταστάσεων ενδέχεται να επιτρέψει στην Πιονγκγιάνγκ να αυξήσει την παραγωγική της ικανότητα, αν και δεν έχει εξακριβωθεί πόσος εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί ή εάν η τελευταία επέκταση έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ενημερώνοντας την περασμένη Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο του ΙΑΕΑ, εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη συνεχιζόμενη επέκταση του προγράμματος εμπλουτισμού. Ο οργανισμός, ωστόσο, αντιμετωπίζει σημαντικούς περιορισμούς στην παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της ασιατικής χώρας.

Εκτός από το Γιονγκμπιόν, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί και τις δραστηριότητες στο Κανγκσόν, περιοχή κοντά στην Πιονγκγιάνγκ, όπου έχει επίσης εντοπιστεί εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου.



Η τελευταία εξέλιξη ενισχύει την εικόνα ενός πυρηνικού προγράμματος που συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρά τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και τη μακροχρόνια διπλωματική αντιπαράθεση για τον πυρηνικό αφοπλισμό της Κορεατικής Χερσονήσου.