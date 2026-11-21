Εκατοντάδες κάτοικοι στη Λίμα εγκατέλειψαν τα σπίτια τους μετά τη ισχυρή σεισμική δόνηση.

Ένα τρομακτικός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ χτύπησε το βράδυ της Παρασκευής (20/11) το κεντρικό Περού προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ατόμων, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο (21/11) το εθνικό ινστιτούτο πολιτικής προστασίας (INDECI).

Ο ισχυρός σεισμός σημειώθηκε 30 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Χουνίν και περίπου 300 χλμ. ανατολικά της Λίμας, ανακοίνωσε το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής (IGP). Συνολικά 127 κατοικίες επλήγησαν και τέσσερις είναι ακατοίκητες, οι περισσότερες στις πόλεις Χουνίν και Πάσκο.

Το περουβιανό ινστιτούτο γεωφυσικής ανακοίνωσε δύο νέους σεισμούς σήμερα στην Χουνίν, ο ένας μεγέθους 5 και ο άλλος 3,5 βαθμών.

Εγκατέλειψαν κτίρια στη Λίμα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδραση των κατοίκων στην πρωτεύουσα Λίμα, η οποία βρίσκεται περίπου 300 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από κτίρια γραφείων, κατοικίες και άλλες εγκαταστάσεις, συγκεντρώνοντας στους δρόμους και σε ανοιχτούς χώρους.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), η κινητοποίηση ήταν ιδιαίτερα εμφανής στην τουριστική συνοικία Μιραφλόρες, όπου πολίτες εγκατέλειψαν τα κτίρια μόλις αντιλήφθηκαν τη σεισμική δόνηση.

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Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα τηλεοπτικά δίκτυα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις στιγμές ανησυχίας που επικράτησαν, με κατοίκους να σπεύδουν σε ασφαλέστερα σημεία. Παράλληλα, οπτικό υλικό που διακινήθηκε στο διαδίκτυο καταγράφει κατολίσθηση στην παράκτια περιοχή Costa Verde της Λίμα, έπειτα από τον ισχυρό σεισμό.

Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (COEN) ανακοίνωσε ότι η δόνηση έγινε αντιληπτή με μέτρια έως ισχυρή ένταση από τον πληθυσμό, υπογραμμίζοντας ότι η παρακολούθηση της κατάστασης συνεχίζεται, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές που παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα.

Ο πρόεδρος του IGP, Ερνάντο Ταβέρα, χαρακτήρισε τον σεισμό έντονο, επισημαίνοντας ότι από τη δόνηση προκλήθηκαν πτώσεις βράχων και κατολισθήσεις.

Το Περού συγκαταλέγεται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής με αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού. Πρόκειται για μία από τις πλέον ενεργές σεισμικές και ηφαιστειακές ζώνες του πλανήτη, όπου η κίνηση των τεκτονικών πλακών προκαλεί συχνά ισχυρές δονήσεις.

Στη χώρα καταγράφονται ετησίως τουλάχιστον 400 σεισμοί, εκ των οποίων περίπου 100 γίνονται αισθητοί από τον πληθυσμό. Το γεγονός αυτό καθιστά την ετοιμότητα των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και την εφαρμογή μέτρων αντισεισμικής προστασίας ιδιαίτερα σημαντικές.

Μάλιστα, η περιοχή της Χουνίν είχε βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με ισχυρή σεισμική δραστηριότητα στις 18 Ιουλίου, όταν δόνηση μεγέθους 5,4 Ρίχτερ είχε προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων και σημαντικές ζημιές σε κατοικίες.