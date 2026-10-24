Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης».

Σεισμόςμεγέθους 7,2 βαθμών ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες ανοικτά του μικρού αρχιπελάγους των Βανουάτου, πυροδοτώντας προειδοποίηση για τσουνάμι από αμερικανικό κέντρο.

Με βάση «τις προκαταρκτικές παραμέτρους του σεισμού επικίνδυνα κύματα τσουνάμι είναι πιθανά σε ακτές που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης», ανέφερε το εξειδικευμένο κέντρο παρακολούθησης PTWC με έδρα τη Χαβάη, μετά την ανακοίνωση του σεισμού, που σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έγινε σε μικρό εστιακό βάθος --10 χιλιομέτρων-- στα νερά που περιβάλλουν το αρχιπέλαγος του Ειρηνικού ωκεανού.

{https://x.com/geoshake_ai/status/2113823821786398742}