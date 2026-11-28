Η σεισμική δραστηριότητα στην Καλιφόρνια παρακολουθείται συστηματικά από τις αρμόδιες επιστημονικές και πολιτειακές υπηρεσίες, καθώς πρόκειται για περιοχή με έντονη τεκτονική δραστηριότητα.

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 Ρίχτερ αναστάτωσε το πρωί του Σαββάτου (28/11) το Λος Άντζελες και ευρύτερες περιοχές της νότιας Καλιφόρνιας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους και αναστάτωση στις μετακινήσεις. Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε πολλές περιοχές, ενώ εικόνες από το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης (LAX) αποτυπώνουν τις συνέπειες του σεισμού, με σπασμένα τζάμια και τμήματα ψευδοροφής να καταλήγουν στο έδαφος.

Ο σεισμός σημειώθηκε περίπου στις 09:30 τοπική ώρα, με επίκεντρο ανοιχτά των ακτών, κοντά στην περιοχή του Manhattan Beach. Η αρχική εκτίμηση του μεγέθους του ήταν 5 Ρίχτερ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το Λος Άντζελες.

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Η ξαφνική κίνηση του εδάφους αιφνιδίασε τους πολίτες, αρκετοί από τους οποίους εγκατέλειψαν καταστήματα και κτίρια για να βρεθούν σε ανοιχτούς χώρους. Στη Σάντα Μόνικα καταγράφηκαν σκηνές αναστάτωσης, καθώς άνθρωποι βγήκαν έντρομοι στους δρόμους, ενώ σε διάφορα σημεία κτίρια και αντικείμενα στο εσωτερικό τους άρχισαν να δονούνται.

Ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο

Ιδιαίτερα αισθητές ήταν οι επιπτώσεις της σεισμικής δόνησης στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου καταγράφηκαν ζημιές σε εγκαταστάσεις τερματικού σταθμού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έσπασαν τζάμια, ενώ τμήματα της ψευδοροφής αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο δάπεδο, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες και το προσωπικό.

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Στο εσωτερικό του αεροδρομίου ακούστηκαν συναγερμοί, ενώ συνεργεία έσπευσαν να απομακρύνουν τα σπασμένα γυαλιά και να ελέγξουν τους χώρους για ενδεχόμενους κινδύνους. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, καθώς το αμερικανικό αεροδρόμιο εξυπηρετούσε μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών λόγω της εορταστικής περιόδου της Ημέρας των Ευχαριστιών.

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Στους δρόμους οι πολίτες

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε έντονη ανησυχία και εκτός του αεροδρομίου. Στη Σάντα Μόνικα, κάτοικοι και πελάτες καταστημάτων βγήκαν βιαστικά σε εξωτερικούς χώρους, αναζητώντας ασφαλές σημείο μέχρι να σταματήσει η δόνηση.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν έντονη κίνηση των κτιρίων, ενώ σε ορισμένα σημεία παρατηρήθηκε ακόμη και ταλάντωση δέντρων. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της μητροπολιτικής περιοχής του Λος Άντζελες, με κατοίκους να αναφέρουν ότι η ένταση της δόνησης ήταν ιδιαίτερα αισθητή.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), η οποία ενεργοποίησε το ειδικό πρωτόκολλο αντιμετώπισης σεισμών. Προσωπικό από 106 πυροσβεστικούς σταθμούς κινητοποιήθηκε, προκειμένου να πραγματοποιήσει ελέγχους σε κτίρια, υποδομές και σημεία που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας, με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν επικίνδυνες φθορές ή άλλες συνέπειες από τη σεισμική δραστηριότητα.

Τι ανακοίνωσαν οι αρχές

Παρά την αναστάτωση και τις ζημιές που καταγράφηκαν στο αεροδρόμιο, οι πρώτες ανακοινώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών δεν έκαναν λόγο για τραυματισμούς ή εκτεταμένες δομικές καταστροφές.

Η εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Λίντσεϊ Λαντζ, ανέφερε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν καταγραφεί περιστατικά τραυματισμών. Παράλληλα, η δήμαρχος της πόλης, Κάρεν Μπας, γνωστοποίησε ότι οι αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις της δόνησης.

Οι αρχές της Καλιφόρνιας βρίσκονταν επίσης σε επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες για την αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών.

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησαν οι αρμόδιοι στους κατοίκους λόγω της πιθανότητας εκδήλωσης μετασεισμών, οι οποίοι ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και αρκετές ώρες ή ημέρες μετά την κύρια δόνηση.

Από την πλευρά του, το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι από τον συγκεκριμένο σεισμό.

{https://x.com/geotechwar/status/2126743411227242674}

Τη σημασία της δόνησης σχολίασε και η σεισμολόγος Λούσι Τζόουνς, συνεργάτιδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech), επισημαίνοντας ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στο μεγαλύτερο μέρος της λεκάνης του Λος Άντζελες.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις που έχουν καταγραφεί στην ευρύτερη περιοχή εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, θυμίζοντας τον σεισμό μεγέθους 5,1 Ρίχτερ που είχε σημειωθεί το 2014 κοντά στην πόλη La Habra.