Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σφοδρή επίθεση στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, εξαπολύει ο Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις στην Κρήτη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες παραμένουν εκατοντάδες άνθρωποι σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Σε ανακοίνωσή της, η παράταξη κάνει λόγο για αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής και κατηγορεί τον υπουργό ότι περιορίζεται σε επικοινωνιακές εξαγγελίες, χωρίς να έχει διασφαλίσει τις απαραίτητες υποδομές για την αντιμετώπιση των αυξημένων αφίξεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, επικαλούμενη πληροφορίες από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχεδόν 30 λέμβοι έχουν φτάσει στην Κρήτη, μεταφέροντας περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι βρίσκονται σε χώρους προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο και την Ιεράπετρα. Η εικόνα που περιγράφεται προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς εκατοντάδες μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και μικρά παιδιά, αναγκάζονται να παραμένουν στο πάρκινγκ του λιμανιού, αφού οι διαθέσιμοι χώροι έχουν πλέον γεμίσει.

Την ίδια στιγμή, στην Ιεράπετρα περισσότεροι από 500 άνθρωποι βρίσκονται στην παραλιακή πλατεία, κάτω από πρόχειρες κατασκευές σκίασης που τοποθέτησε η Πολιτική Προστασία του δήμου. Παράλληλα, η κατάσταση επιβαρύνεται από το ναυάγιο ανοιχτά της Γαύδου, όπου έχουν αναφερθεί δύο νεκροί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η ΕΛ.Α.Σ. μεταφέρει, μάλιστα, την έκκληση του αντιδημάρχου Ιεράπετρας, ο οποίος περιέγραψε δημόσια την πίεση που αντιμετωπίζει η περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι τοπικές αρχές εκπέμπουν SOS και αδυνατούν να διαχειριστούν περαιτέρω την κατάσταση.

Αναλυτικά:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Μέχρι και χθες ο λαλίστατος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Πλεύρης, εμφανιζόταν στα ΜΜΕ και μιλούσε για αύξηση των «εθελούσιων επιστροφών», λόγω του δόγματός του «Φυλακή ή Επιστροφή». Διαφήμιζε επίσης το κέντρο επιστροφών στη Ρουάντα και υποσχόταν ότι, αν πεις σε έναν μετανάστη πως θα πάει εκεί, «το 90% θα επιστρέψει οικειοθελώς». Σήμερα, που η πραγματικότητα απαντά με τον πιο σκληρό τρόπο, ο ίδιος δεν εμφανίζεται πουθενά.

Στην Κρήτη, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, έχουμε σχεδόν 30 λέμβους και πάνω από 1.500 ανθρώπους σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Εκατοντάδες, ακόμη και γυναίκες και μικρά παιδιά, είναι ξαπλωμένοι στο πάρκινγκ του λιμανιού, γιατί ο χώρος του πρώην Ψυγείου έχει γεμίσει. Στην Ιεράπετρα πάνω από 500 άνθρωποι βρίσκονται στην παραλιακή πλατεία, κάτω από πανιά που έστησε η Πολιτική Προστασία του δήμου. Έχουμε δύο νεκρούς στη Γαύδο και έρευνες για αγνοούμενους. Και ο αντιδήμαρχος Ιεράπετρας λέει στον αέρα: «Εκπέμπουμε SOS, δεν αντέχουμε άλλο».

Μέσα σε αυτή την εικόνα, ο υπουργός που έχει την ευθύνη για το μεταναστευτικό σιωπά.

Η κατάσταση στο λιμάνι περιγράφεται, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ως «καθεστώς ανοχής», επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή είναι η πολιτική του υπουργού: ανοχή από ανάγκη, γιατί δεν υπάρχει σχέδιο.

Ρωτάμε λοιπόν τον κ. Πλεύρη, και περιμένουμε απάντηση σήμερα και όχι σε επόμενη τηλεοπτική εμφάνιση:

Ποιο είναι το σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους τις επόμενες ώρες και τις επόμενες μέρες;

Πού θα φιλοξενηθούν ενόψει της κακοκαιρίας «Άργος», που χτυπά την Κρήτη από αύριο; Πόσες θέσεις υπάρχουν πραγματικά και πού;

Πότε θα λειτουργήσει η δομή των Αθανάτων, και γιατί δεν ήταν έτοιμη μέχρι τώρα;

Ποιος θα στηρίξει την τοπική αυτοδιοίκηση, το Λιμενικό και την Αστυνομία, που σηκώνουν μόνοι τους το βάρος της κεντρικής αποτυχίας;

Το κέντρο στη Ρουάντα, που ο ίδιος ο υπουργός το τοποθετεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, δεν στεγάζει κανέναν απόψε στο Ηράκλειο ή στην Ιεράπετρα. Οι εθελούσιες επιστροφές δεν προστατεύουν κανέναν από τη βροχή.

Η κυβερνητική πολιτική στο μεταναστευτικό έχει στηριχθεί σε ένα επικοινωνιακό αφήγημα και όχι στην ουσία της διαχείρισης. Όσο η πραγματικότητα συμφωνούσε με την εικόνα που παρουσιαζόταν στην τηλεόραση, όλα ήταν εύκολα. Τώρα που τη διαψεύδει, ο υπουργός λείπει. Τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια, και η Κρήτη σήμερα το αποδεικνύει.

Δεν περιμένουμε από τον υπουργό να σταματήσει τις ροές από τη Λιβύη, ούτε να λύσει το πρόβλημα με δηλώσεις ή τηλεοπτικά σποτ. Η χώρα δεν βρίσκεται σε συνθήκες προσφυγικής κρίσης, όπως το 2015. Πρόκειται για ροές που μπορούν να αντιμετωπιστούν με σχεδιασμό και ετοιμότητα, και αυτό ακριβώς λείπει. Περιμένουμε αυτό που είναι δική του αρμοδιότητα: να έχει εξασφαλίσει χώρους φιλοξενίας πριν φτάσουν οι άνθρωποι και όχι αφού γεμίσει το πάρκινγκ του λιμανιού. Η κακοκαιρία «Άργος» δεν ήρθε απρόβλεπτα, ήταν στις προγνώσεις. Το Λιμενικό διασώζει και οι δήμοι δίνουν φαγητό και κουβέρτες, και το κάνουν εκτός του πλαισίου που όφειλε να έχει στήσει η κεντρική διοίκηση. Όσο για τα κέντρα επιστροφών, που αφορούν μόλις 20 άτομα, καταπατούν τις αξίες της ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα επιβαρύνουν τους Έλληνες πολίτες με πολλά εκατομμύρια ευρώ, δεν απαντά στην κρίση του σήμερα. Ο υπουργός που τα παρουσιάζει ως λύση στα ΜΜΕ οφείλει να εξηγήσει τι γίνεται στο μεταξύ.

Ζητάμε από τον υπουργό να εμφανιστεί και να δώσει απαντήσεις. Την ίδια εικόνα την έχουμε ξαναζήσει πριν από λίγο χρονικό διάστημα στην Κρήτη, και τότε η κυβέρνηση υποσχέθηκε λύσεις. Σήμερα η ίδια κατάσταση επαναλαμβάνεται, χωρίς να έχει προετοιμαστεί τίποτα. Η Κρήτη και οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ύπαιθρο δεν περιμένουν δηλώσεις, περιμένουν λύσεις».