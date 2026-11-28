Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Την ημερομηνία διεξαγωγής του ιδρυτικού συνεδρίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός, στη δευτερολογία του και κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του οργάνου, γνωστοποίησε ότι το ιδρυτικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 19-21 Φεβρουαρίου 2027.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της ΕΛ.Α.Σ., στο συνέδριο αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 5.000 μέλη, ενώ θα πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την εκλογή προέδρου και Κεντρικής Επιτροπής. Η ανακοίνωση της ημερομηνίας σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της οργανωτικής συγκρότησης του κόμματος, την ώρα που εντείνονται οι προετοιμασίες για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, εντός των επόμενων ωρών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων υποψηφίων βουλευτών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στην περιφέρεια.

Πρόκειται για περίπου 150 υποψηφίους, με τις ανακοινώσεις για τις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης να αναμένονται σε μεταγενέστερο χρόνο.

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Νωρίτερα, από το βήμα του Εθνικού Συμβουλίου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε θέσει ως εκλογικό στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης, παρουσιάζοντας την πολιτική αλλαγή ως κεντρικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.