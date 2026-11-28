Το μήνυμα του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Το δίλημμα «αλλαγή ή διαφθορά» έθεσε ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη δεύτερη Σύνοδο του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο την εκλογική πρωτιά της ΕΛ.Α.Σ., απορρίπτοντας το ενδεχόμενο συμβιβασμού με τη δεύτερη θέση και εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η παράταξή του μπορεί να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη.

«Ούτε δεύτερη θέση, ούτε δεύτερη Κυριακή, πρώτοι από την πρώτη Κυριακής. Να βγούμε ξανά μπροστά για τη ζωή, τα παιδιά μας, για την πατρίδα. Πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να πάρει την πρώτη θέση στις εκλογές παρά ο Μητσοτάκης αυτοδυναμία. Η χώρα δεν αντέχει τρίτη φορά διαφθορά, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Δύο Ελλάδες: Η Ελλάδα που πληρώνει και η Ελλάδα που εισπράττει. Από τον φόβο που καθηλώνει στην ελπίδα που εξισώνει. Με την Ελλάδα το δίκιο και την αλλαγή. Η διαδρομή της συκοφαντίας:

Από τα σπιτάκια ανακύκλωσης στα γραφεία του Μίλτου ένα τσιγάρο δρόμος. Έχουμε το θράσος να στεκόμαστε απέναντι σε όσους μεθοδεύουν ηθική δολοφονία μας. Στεκόμαστε απέναντι στα χαλκεία που επιχειρούν την ηθική δολοφονία στελεχών μας και την κατασυκόφαντηση της ΕΛ.Α.Σ.Ζούμε με μισθούς Κοζάνης και με τιμές Λοζάνης. Η κατοικία είναι κοινωνικό αγαθό και όχι περιουσία των ξένων funds. Με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης στηρίζουμε τις παραγωγικές επενδύσεις και αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Περιφέρειας. Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής.,Το αόρατο Μνημόνιο Μητσοτάκη το πληρώνουν οι πολλοί. Ξεκινάμε την πορεία για το Ιδρυτικό μας Συνέδριο του Φεβρουαρίου για μια ισχυρή παράταξη και κίνημα» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.