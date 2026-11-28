«Δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα 6 μηνών, να λέμε αυτά τα πράγματα».

Την άμεση προσφυγή στις κάλπες ζήτησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιος Πέτσας, απευθύνοντας δημόσια προτροπή προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με φόντο την κλιμακούμενη πολιτική αντιπαράθεση. Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου (28/11) στον ΣΚΑΪ και τη Φαίη Μαυραγάνη, ο πρώην υπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για το κλίμα που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, υποστηρίζοντας ότι οι συνεχείς συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων απομακρύνουν τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.

Ο βουλευτής της ΝΔ τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της διεξαγωγής πρόωρων εκλογών, εκτιμώντας ότι η διατήρηση του σημερινού κλίματος πολιτικής έντασης για τους επόμενους έξι μήνες δεν εξυπηρετεί την ουσιαστική συζήτηση για τις πολιτικές που χρειάζεται η χώρα. «Εγώ είμαι από αυτούς που δεν κρύβομαι, βγαίνω κάθε μέρα στα μέσα είτε είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο. Έχω 10 μέρες τώρα που συζητάμε αυτά τα θέματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που θέλω εγώ να συζητάω, πολιτικές που πρέπει να εφαρμόσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Στη συνέχεια, ο Στέλιος Πέτσας απευθύνθηκε ευθέως στον πρωθυπουργό, ζητώντας του να επισπεύσει τις πολιτικές εξελίξεις και να οδηγήσει τη χώρα στις κάλπες. «Πρόεδρε, πάτα το να κάνουμε εκλογές να τελειώνουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα έξι μηνών, να λέμε αυτά τα πράγματα», υπογράμμισε. Η τοποθέτησή του προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ στο τηλεοπτικό πάνελ, Χρήστου Κακλαμάνη, ο οποίος σχολίασε: «Είπε την ατάκα της ημέρας ο κύριος Πέτσας».