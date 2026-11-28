«Πάλι καλά που υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, μπας και ανοίξει έστω κάποιο παράθυρο γιατί μας έχει πνίξει η δυσοσμία», τονίζει σε ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας.

Με αναφορά στην ταινία «Μόνος στο Σπίτι» έθιξε το ζήτημα της διαφθοράς στα σπιτάκια της ανακύκλωσης ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Με σκωπτικό ύφος, ο κ. Τσίπρας αναφέρει: «Τα σπιτάκια ανακύκλωσης δεν ανακύκλωναν απορρίμματα, αλλά τη διαφθορά. Πίσω από κάθε σπιτάκι υπάρχουν υπερκοστολογήσεις και πίσω από αυτές, υπογραφές και ευθύνες.

Τόσα σπιτάκια όμως, κι ακόμη ψάχνουμε ποιος θα ανοίξει την πόρτα της δικαιοσύνης».

Μάλιστα, ο κ. Τσίπρας εξαπέλυσε πυρά και κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη: «Αυτή τη βδομάδα είχαμε σπιτάκια, πολλά σπιτάκια. Τόσα πολλά που κοντεύουν να γκρεμίσουν το Μέγαρο. Η ταινία που σας προτείνω, λοιπόν, είναι το «Μόνος στο Σπίτι» του Κρις Κολόμπους, με τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του μικρού Κέβιν. Με τόσα σπιτάκια, ούτε οι παγίδες του Κέβιν δεν φτάνουν για να τον προστατεύσουν».