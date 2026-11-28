Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να κρατήσει σκληρή στάση απέναντι σε όσους επιχειρούν να χτυπήσουν σε ζητήματα ηθικής τον ίδιο και την ΕΛΑΣ.

Μήνυμα ισχυρής Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, η οποία ξεκινάει από σήμερα κιόλας την μακρά πορεία μέχρι τις επόμενες κάλπες, ετοιμάζεται να στείλει ο Αλέξης Τσίπρας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ, που θα ξεκινήσει στις 11.00, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Παράλληλά, εκεί αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο «κύμα» ψηφοδελτίων της Συμπαράταξης, που θα αφορά κυρίως την περιφέρεια της χώρας – εκεί δηλαδή που παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτερες αδυναμίες τους πρώτους μήνες ζωή του κόμματος.

Φυσικά, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να αναφερθεί και στα γεγονότα των τελευταίων ημερών, κρατώντας σκληρή στάση απέναντι σε όσους επιχειρούν να χτυπήσουν σε ζητήματα ηθικής τον ίδιο και την ΕΛΑΣ.

Ώρα ψηφοδελτίων

Εδώ και μήνες, το οργανωτικό της Συμπαράταξης δεν εργάζεται μόνο για τη συγκρότηση του κομματικού μηχανισμού, αλλά αναζητά τα κατάλληλα πρόσωπα που θα δώσουν τη «μάχη» και θα διεκδικήσουν την είσοδο τους στην επόμενη Βουλή.

Πρόσωπα που έχουν εικόνα της δουλειάς που έχει προηγηθεί, αναφέρουν ότι έγινε πολύ μεθοδικά και εκλογική περιφέρεια την εκλογική περιφέρεια, έτσι ώστε το κόμμα να πάρει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για τη συνέχεια – ειδικά στην περιφέρεια, όπου το καλοκαίρι χάθηκε πολύτιμος χρόνος.

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Η Συμπαράταξη, επομένως, ξεκινάει ατύπως την προεκλογική της εκστρατεία. Και τα πρόσωπα που θα ανακοινωθούν την Κυριακή, δηλαδή περίπου οι μισοί υποψήφιοι, θα αναλάβουν το βάρος της εκστρατείας – μαζί με όσους και όσες έχουν ήδη βγει μπροστά από τον κομματικό μηχανισμό.

Όπως όλα δείχνουν, τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ θα απαρτίζονται τόσο από νέα στελέχη, όσο και από παλιά. Επομένως, σταματάει και επίσημα αυτός ο διαχωρισμός που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο διάστημα και που ήταν δεδομένο ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Όπως είναι λογικό, στη διήμερη συνεδρίαση του Πολιτικούς Συμβουλίου θα προταθούν και θα εγκριθούν τα πρώτα ονόματα ανθρώπων που θα ενταχθούν στις εκλογικές λίστες του νεοσύστατου κόμματος. Πρόκειται κυρίως για πρόσωπα που

«Ξανά μπροστά»

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν αρκετά σκληρή για την Αμαλίας, καθώς συνειδητοποίησε πως στον δρόμο μέχρι τις επόμενες εκλογές θα πορευτεί δεχόμενη σφοδρότατες επιθέσεις και πολλά χτυπήματα κάτω από τη μέση, με στόχο κυρίως την υπόσταση του Αλέξη Τσίπρα.

Και αυτό το «αντιΤσίπρας μέτωπο» που έχει ήδη στηθεί, θα είναι ποικιλόμορφο. Εκτός από την κυβέρνηση, πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν -κυρίως- το ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρώην «σύντροφοι» - κάποιοι εκ των οποίων ευεργετήθηκαν από τον πρώην πρωθυπουργό όσο ελάχιστοι.

Όπως και να έχει, πρόκειται για καταστάσεις που τις γνωρίζουν στην ΕΛΑΣ και θα ζήσουν με αυτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουν και αναπάντητα τα όσα λέγονται. Και μια πρώτη «γεύση» της σκληρής γραμμής, θα δώσει ο Αλέξης Τσίπρα κατά τη διάρκεια της σημερινής του ομιλίας.

Πέρα από αυτό, η Αμαλίας αναμένεται να χρησιμοποιήσει το σύνθημα «ξανά μπροστά», το οποίο σύμφωνα με συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού συμπυκνώνει το μήνυμα της ΕΛΑΣ στην πορεία προς τις κάλπες. Κυρίως, περιλαμβάνει το επόμενο «καυτό» τρίμηνο, με ορίζοντα το Συνέδριο, καθώς εκεί θα εγκριθούν οι θέσεις και πρόγραμμα, αλλά οι άνθρωποι με τους οποίους θα πορευτεί σε αυτή τη διαδρομή.