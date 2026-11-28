Το σκηνικό άρχισε να αλλάζει ριζικά μετά το 1989, με τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, υπό το βάρος των πολιτικών σκοπιμοτήτων της εποχής, που αφορούσαν κυρίως την αναδιοργάνωση του γεωπολιτικού χώρου της μεταψυχροπολεμικής Ευρώπης.

Ο πρώτος κανόνας του ισχύοντος διεθνούς δικαίου είναι ο σεβασμός της κρατικής κυριαρχίας και το απαραβίαστο των συνόρων. Από το 1945 μέχρι το 1989 —πέρα από την περίοδο της αποαποικιοποίησης και με μοναδική εξαίρεση το Μπαγκλαντές— καμία απόσχιση ή βίαιη μεταβολή συνόρων δεν έτυχε διεθνούς αναγνώρισης. Ακόμα και τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ, ενώ ο ίδιος κανόνας επικράτησε και στην περίπτωση του Κουβέιτ το 1990.

Το σκηνικό άρχισε να αλλάζει ριζικά μετά το 1989, με τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, υπό το βάρος των πολιτικών σκοπιμοτήτων της εποχής, που αφορούσαν κυρίως την αναδιοργάνωση του γεωπολιτικού χώρου της μεταψυχροπολεμικής Ευρώπης. Ακόμη και υπό το φως των εξελίξεων των τελευταίων τριάντα ετών, θα ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς την ένταση της σημερινής αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη μια πλευρά, και τη Ρωσία με την Κίνα, από την άλλη. Ο διαμελισμός της Γιουγκοσλαβίας άνοιξε de facto τον δρόμο για τον αναθεωρητισμό του διεθνούς δικαίου σε ό,τι αφορά το απαραβίαστο των συνόρων. Η 11η Σεπτεμβρίου 2001 και η ανάδειξη μη κρατικών δρώντων στην παγκόσμια σκηνή επανέφεραν τη ρητορική περί προστασίας των συνόρων, όχι όμως στο πνεύμα του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αντιθέτως, εδραιώθηκε η αντίληψη ότι ένα κράτος, προασπιζόμενο τα σύνορά του, αποκτά το δικαίωμα επιθετικού πολέμου, γεγονός που συνιστά καταπάτηση μιας ακόμη θεσμοθετημένης αρχής του διεθνούς δικαίου, αυτής του Συμφώνου Kellogg-Briand του 1928.

Ο πόλεμος της «συμμαχίας των προθύμων» στο Ιράκ το 2003 αποτέλεσε ένα ακόμη πλήγμα στο διεθνές δίκαιο, υπονομεύοντας περαιτέρω την έννοια της εδαφικής ακεραιότητας. Οι επεμβάσεις του Ισραήλ στον Λίβανο, της Ρωσίας, επανειλημμένα, στον Καύκασο και τη Γεωργία, καθώς και η στάση της Κίνας στο Θιβέτ, είναι μερικές μόνο από τις συνέπειες που ακολούθησαν. Η παραβίαση συνόρων υπό το πρόσχημα της διαφύλαξης της διεθνούς ασφάλειας εδραιώθηκε, οδηγώντας στις επεμβάσεις στη Λιβύη το 2011 και στη Συρία το 2012. Παράλληλα, χώρες όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν, η Υεμένη, το Σουδάν, η Αϊτή και η Σομαλία έπαψαν ουσιαστικά να λειτουργούν ως συνεκτικές κρατικές οντότητες μετά από πολλαπλές παρεμβάσεις, εντασσόμενες στην κατηγορία των «αποτυχημένων» (failed) ή, για να το διατυπώσουμε πολιτικώς ορθότερα, «εύθραυστων» (fragile) κρατών. Την ίδια στιγμή, η διαμελισμένη Γιουγκοσλαβία εξακολούθησε να παράγει εστίες αστάθειας, ιδιαίτερα μέσα από τον συνεχιζόμενο κατακερματισμό της Σερβίας και τις εκκρεμότητες γύρω από τα όρια του Μαυροβουνίου, του Κοσσυφοπεδίου και της Βόρειας Μακεδονίας.

Το 2026 ο αριθμός των κρατών που απειλούνται με διάλυση έχει αυξηθεί, όπως και οι αναθεωρητικές ορέξεις γειτονικών δυνάμεων: της Τουρκίας και του Ισραήλ στον Καύκασο και την Ανατολική Μεσόγειο, της Κίνας έναντι της Ταϊβάν, αλλά και της Βενεζουέλας έναντι της Γουιάνας. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή ακόμη και η αυτονόμηση της Πούντλαντ, εις βάρος της Σομαλίας. Στην ίδια γεωγραφική ζώνη καταγράφεται η επιθετικότητα της Αιθιοπίας έναντι της Ερυθραίας, ενώ στην άλλη πλευρά της αφρικανικής ηπείρου παραμένει ανοιχτό το μέτωπο της Δυτικής Σαχάρας, την οποία διεκδικεί το Μαρόκο.

Τα παραδείγματα είναι πολλά, ωστόσο τρία γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας αποτυπώνουν με τον πιο γλαφυρό τρόπο την επικίνδυνη τροπή που έχει πάρει η συστηματική καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Βιώνουμε τρόπον τινά την «κατάρα» της Γιουγκοσλαβίας, καθώς ο ασκός του Αιόλου του αναθεωρητισμού έχει ανοίξει για τα καλά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Το πιο επίκαιρο παράδειγμα είναι η Ουκρανία και η ρωσική εισβολή του 2022. Ο πόλεμος έχει αρχίσει να εξαντλεί τους δυτικούς συμμάχους του Κιέβου λόγω του υψηλού κόστους και των εσωτερικών οικονομικών πιέσεων, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Μετά την τριμερή συνάντηση της περασμένης εβδομάδας στην Κίνα μεταξύ του Σι Τζινπίνγκ, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν, η απαίτηση να αποδεχθεί το Κίεβο εδαφικές απώλειες αποτελεί πλέον ανοιχτή θέση της Ουάσιγκτον, η οποία ασκεί ασφυκτικές πιέσεις τόσο στην Ουκρανία όσο και στους Ευρωπαίους εταίρους της. Ένα σενάριο εντελώς αδιανόητο πριν από το 1990 φαντάζει σήμερα απολύτως πιθανό. Στην εποχή της Αρμενίας του 2023 και της απώλειας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ[1], επανέρχονται, όχι μόνο οι βίαιες αλλαγές συνόρων, αλλά και οι μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών — φαινόμενα που είχαμε να δούμε από τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923 και τα οποία απειλούν πλέον να επαναληφθούν στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τον νότιο Λίβανο.

Με την πλάτη στον τοίχο και φοβούμενη την εγκατάλειψή της από τη Δύση, η Ουκρανία επέλεξε να διευρύνει το πεδίο των επιχειρήσεών της πέρα από την επικράτειά της και τη Μαύρη Θάλασσα, μεταφέροντας τη σύγκρουση στη Βαλτική αλλά και στη Λιβύη — μια χώρα «νεκροζώντανη» και διαιρεμένη από το 2011. Χωρίς εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία, η Λιβύη παραμένει έρμαιο ηγεμονικών βλέψεων και πεδίο ξένων αντιπαραθέσεων. Η βύθιση της ρωσικής κορβέτας στη Βεγγάζη, αν και ευπρόσδεκτη για όσους στηρίζουν το Κίεβο, συνιστά ένα ακόμη βήμα αποδόμησης του διεθνούς δικαίου.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την επέμβαση του Ελ Σαλβαδόρ στην Αϊτή, με πρόσχημα την καταπολέμηση των συμμοριών που λυμαίνονται τη χώρα. Η Αϊτή, στην καραϊβική «αυλή» των Ηνωμένων Πολιτειών, έχοντας πληρώσει βαρύ τίμημα ήδη από το 1804, βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη έναν εξωτερικό «σωτήρα». Αυτή τη φορά, το μικρό Ελ Σαλβαδόρ αναλαμβάνει ρόλο χωροφύλακα, επιδιώκοντας να ευθυγραμμιστεί με τις απαιτήσεις της κυβέρνησης Τραμπ και τη μεταναστευτική της πολιτική. Καθώς διανύουμε τις τελευταίες εβδομάδες του 2026, ο αναθεωρητισμός που ξεκίνησε με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας την περίοδο 1990–1992 βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν οδηγήσει στον οριστικό ενταφιασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

[1] Τον Σεπτέμβριο του 2023, το Αζερμπαϊτζάν ανακατέλαβε στρατιωτικά την περιοχή Ναγκόρνο-Καραμπάχ και οι Αρμένιοι κάτοικοί του εγκατέλειψαν μαζικά την περιοχή. https://l1nq.com/vs45oa5

(Ο Πέτρος Βαμβακάς είναι Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων, Emmanuel College, Διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, μέλος Γνωμοδοτικού Συμβουλίου ΕΝΑ – Άρθρο στο Ινστιτούτο ΕΝΑ)