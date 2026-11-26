Νέα συνομιλία των δύο υπουργών Εξωτερικών.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία σήμερα με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε η στρατηγική εταιρική σχέση των δύο χωρών και οι πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη.

«Στο πλαίσιο των τακτικών επαφών τους & του στενού συντονισμού, ο ΥΠΕΞ Γ. Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Badr Abdelatty.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας και Τουρκίας & στις πρόσφατες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο & τη Λιβύη», αναφέρει το σχετικό tweet του υπουργείου Εξωτερικών.

{https://x.com/GreeceMFA/status/2125895633760346442}