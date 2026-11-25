Τουλάχιστον 15 τραυματίες από το δυστύχημα στην Αίγυπτο.

Τριάντα νεκροί και 15 τραυματίες είναι ο έως τώρα τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος στην Αίγυπτο, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου και την πρόκληση φωτιάς.

Το βυτιοφόρο ανετράπη σε περιφερειακό δρόμο της Γκίζας, με συνέπεια να προκληθεί τεράστια φωτιά, που εξαπλώθηκε σε άλλα οχήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες υπό τις οποίες ανατράπηκε το βυτιοφόρο.

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Η φωτιά ξέσπασε πάνω από τούνελ στην περιοχή Ελ Ουαράκ της Γκίζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Αιγύπτου. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Για το δυστύχημα ενημερώνεται ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, ο οποίος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Επίσης, έδωσε εντολή στις αρμόδιες αρχές να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα σε όσους επηρεάστηκαν και να καθαριστεί γρήγορα το σημείο του δυστυχήματος, προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.

Φωτ.: AP