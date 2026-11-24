Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 32χρονο με τη χρήση διασωστικών εργαλείων όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό ενός 32χρονου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 17:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για τον απεγκλωβισμό του οδηγού. Στο σημείο επιχείρησαν συνολικά οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λεωνιδίου.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 32χρονο με τη χρήση διασωστικών εργαλείων. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο