Η συστηματική παρακολούθηση και η αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του.

Με τη δημιουργία Κέντρου Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδήματος και Λιποιδήματος το Metropolitan General διευρύνει τις εξειδικευμένες παροχές υγείας του. Η νέα υπηρεσία αναπτύσσεται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Καθηγητή Ευάγγελου Δημακάκου, σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του θεραπευτηρίου.

Λεμφοίδημα: Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Το λεμφοίδημα είναι μια χρόνια πάθηση που προκαλείται από δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση υγρού στους ιστούς και την εμφάνιση οιδήματος, κυρίως στα άνω και κάτω άκρα. Μπορεί να είναι πρωτοπαθές, λόγω διαταραχών στην ανάπτυξη του λεμφικού συστήματος, ή δευτεροπαθές, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις, αφαίρεση λεμφαδένων ή ακτινοθεραπεία, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό κακοήθειας.

Η αντιμετώπιση βασίζεται σε εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα, με στόχο τη μείωση του οιδήματος, την πρόληψη επιπλοκών και τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς, η θεραπευτική προσέγγιση μπορεί να περιλαμβάνει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Εξειδικευμένη λεμφική παροχέτευση: Ειδικές τεχνικές χειρομάλαξης που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της λεμφικής παροχέτευσης.

Ειδικές τεχνικές χειρομάλαξης που συμβάλλουν στη διευκόλυνση της λεμφικής παροχέτευσης. Συμπιεστική θεραπεία: Εφαρμογή ειδικών επιδέσεων και ενδυμάτων συμπίεσης για τη μείωση και τον έλεγχο του οιδήματος.

Εφαρμογή ειδικών επιδέσεων και ενδυμάτων συμπίεσης για τη μείωση και τον έλεγχο του οιδήματος. Θεραπευτική άσκηση και κινησιοθεραπεία: Εξατομικευμένες ασκήσεις που υποστηρίζουν τη λεμφική κυκλοφορία και βελτιώνουν την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα των άκρων.

Εξατομικευμένες ασκήσεις που υποστηρίζουν τη λεμφική κυκλοφορία και βελτιώνουν την κινητικότητα και τη λειτουργικότητα των άκρων. Φροντίδα και προστασία του δέρματος: Καθημερινή περιποίηση και κατάλληλες οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων και άλλων δερματικών επιπλοκών.

Καθημερινή περιποίηση και κατάλληλες οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων και άλλων δερματικών επιπλοκών. Εκπαίδευση και παρακολούθηση: Καθοδήγηση των ασθενών για τη διαχείριση της πάθησης στην καθημερινότητά τους.

Η θεραπεία περιλαμβάνει συνήθως μια αρχική εντατική φάση αποσυμφόρησης και στη συνέχεια μια φάση συντήρησης, με στόχο τη διατήρηση των αποτελεσμάτων και τον μακροχρόνιο έλεγχο του λεμφοιδήματος.

Πρόληψη μετά από ογκολογικές επεμβάσεις

Ιδιαίτερη σημασία έχει η έγκαιρη αξιολόγηση των ασθενών που υποβάλλονται σε ογκολογικές επεμβάσεις, ιδίως όταν αυτές περιλαμβάνουν αφαίρεση λεμφαδένων ή συνδυάζονται με ακτινοθεραπεία.

Ασθενείς με ιστορικό καρκίνου του μαστού, του προστάτη ή άλλων κακοηθειών μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λεμφοιδήματος. Η συστηματική παρακολούθηση και η αναγνώριση πρώιμων συμπτωμάτων, όπως το πρήξιμο, το αίσθημα βάρους ή το σφίξιμο στα άκρα, μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή του.

Εξειδικευμένη επιστημονική φροντίδα

Την επιστημονική καθοδήγηση της νέας υπηρεσίας έχει ο Καθηγητής Ευάγγελος Δημακάκος, Λεμφολόγος – Αγγειολόγος, με εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία στη διάγνωση και αντιμετώπιση των λεμφικών παθήσεων. Ως Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης, Διάγνωσης και Θεραπείας Λεμφοιδημάτων του Metropolitan Hospital στο Νέο Φάληρο, έχει αναπτύξει δραστηριότητα στην εξειδικευμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών με λεμφοίδημα και άλλες λεμφικές παθήσεις.

Αξιοποιώντας αυτή την εμπειρία, το νέο Κέντρο θα παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε ενήλικες και παιδιά με λεμφοίδημα, άλλες λεμφικές παθήσεις, οιδήματα και λιποίδημα, με εξατομικευμένη αξιολόγηση και θεραπευτικό σχεδιασμό.

Η συνεργασία με το πλήρως οργανωμένο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Metropolitan General υποστηρίζει την εφαρμογή του θεραπευτικού προγράμματος και την παρακολούθηση της πορείας κάθε ασθενούς. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί βασικό μέρος της συντηρητικής αντιμετώπισης, με στόχο τον έλεγχο των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της κινητικότητας και της λειτουργικότητας.

Με τη δημιουργία του νέου Κέντρου, το Metropolitan General ενισχύει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του, προσφέροντας συντονισμένη φροντίδα για το λεμφοίδημα και το λιποίδημα, με επίκεντρο τις ανάγκες και την ποιότητα ζωής των ασθενών.