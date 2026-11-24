Οι δηλώσεις της παρουσιάστριας στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών.

Δηλώσεις στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών παραχώρησε η Φαίη Σκορδά και ένα σύντομο απόσπασμα προσβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, μέσα από το «Χαμογέλα και πάλι».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η παρουσιάστρια απάντησε στις ερωτήσεις των ρεπόρτερ, διευκρινίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο για την παρουσίαση του DWTS.

Συγκεκριμένα, η Φαίη Σκορδά, ανέφερε το όνομα της Ζέτα Μακρυπούλια ως το επικρατέστερο για την παρουσίαση του show: «Τι θα κάνω; Εγώ ξέρω ότι θα το κάνει η Ζέτα (σ.σ Μακρυπούλια). Αυτό γνωρίζω, αυτό έχω ακούσει… Έχω δηλώσει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο χορός. Αλήθεια, δεν έχω κάνει καμία συζήτηση».

Η απάντηση της Φαίης Σκορδά για την εκπομπή «For You»

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Φαίη Σκορδά απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με την εκπομπή που έχει αναλάβει στη ζώνη του Σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένη:

«Το αγαπώ πάρα πολύ… Στην αρχή η αλήθεια είναι είχα κάποιες αμφιβολίες, γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια καθημερινό, μετά από 23 χρόνια βρέθηκα να κάνω Σαββατοκύριακο… Οπότε δεν ήμουν σίγουρη. Ποια, όμως, θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει και το αγαπώ πάρα πολύ. Μου ταιριάζει πολύ η εκπομπή. Στο Σαββατοκύριακο έχεις την πολυτέλεια επιλογής θεμάτων… Θέλω να κάνουμε κάτι διαφορετικό και η ομάδα που έχω μπορεί να το υποστηρίξει».

Και σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στους συνεργάτες της: «Σε αυτή τη στιγμή της ζωής μου και της καριέρας μου… είναι μία καθαρά συνειδητή επιλογή, που τώρα, μετά από κάποιες εβδομάδες είμαι πολύ πολύ χαρούμενη…».

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Και πρόσθεσε: «Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει χημεία σε μία ομάδα, τι σημαίνει ότι χρειάζεται χρόνος για να δέσει. Απλά, αυτή η εκπομπή είναι διαφορετική. Η Δέσποινα, για παράδειγμα, ήταν μία προσωπική μου πρόταση. Την είχα παρακολουθήσει και μου αρέσει γιατί έχει πολύ σωστό ρεπορτάζ. Δεν κάνουμε το σχόλιο που θα κάναμε σε ένα καθημερινό, σε άλλη εκπομπή… Είναι διαφορετική αυτή η εκπομπή και ίσως γι’ αυτό υπάρχουν αυτά τα σχόλια».

«Για τον Μακαλιά, δεν χρειάζεται να πω κάτι γιατί ο άνθρωπος είναι πολλά χρόνια, δεν είναι ένα νέο πρόσωπο που συστήνεται… Θέλουμε διαφορετικό σχολιασμό», σημείωσε μεταξύ άλλων η Φαίη Σκορδά.

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