«FOR YOU». Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 09:50, στον ΑΝΤ1.

Κάθε Σαββατοκύριακο έχει τις δικές του ιστορίες, τα δικά του πρόσωπα και τις δικές του ξεχωριστές στιγμές!

Το «FOR YOU» με τη Φαίη Σκορδά δίνει ξανά ραντεβού με τους τηλεθεατές το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 09:50, στον ΑΝΤ1, με θετική διάθεση, χαμόγελα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις.

Με την αμεσότητα, τη ζεστασιά και τον αυθορμητισμό της, η Φαίη δημιουργεί μια μεγάλη παρέα, όπου η ψυχαγωγία συναντά την ενημέρωση και οι ανθρώπινες ιστορίες βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Δίπλα της, ο Άρης Καβατζίκης, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Δέσποινα Τσόκου, ο Δημήτρης Μπάρμπας, ο αγαπημένος Mr Music, η Νάνσυ Νικολαΐδου και ο chef Γιώργος Τσούλης, δίνουν ο καθένας τη δική του ξεχωριστή πινελιά στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, δύο καταξιωμένοι ηθοποιοί, με σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή και δυνατές ερμηνείες, έρχονται στην παρέα της Φαίης Σκορδά.

Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στο πλατό του «FOR YOU» έρχεται ο Νίκος Κουρής

Ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, με ξεχωριστή σκηνική παρουσία και σημαντικές ερμηνείες στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με το θέατρο να αποτελεί τη μεγάλη του αγάπη, ο Νίκος Κουρής επιλέγει ρόλους που τον προκαλούν δημιουργικά και του δίνουν την ευκαιρία να εξερευνά διαφορετικές πλευρές της ανθρώπινης φύσης. Φέτος, ενσαρκώνει για 2η χρονιά τον Οιδίποδα, έναν από τους πιο εμβληματικούς ήρωες του παγκόσμιου θεάτρου, που έρχεται αντιμέτωπος με την αλήθεια, τη μοίρα, την εξουσία, αλλά και τα όρια της ανθρώπινης ύπαρξης.

Τη σκηνοθεσία της παράστασης, που επαναπροσεγγίζει τον διαχρονικό μύθο μέσα από μια σύγχρονη και ανατρεπτική ματιά, ο Βρετανός δημιουργός Ρόμπερτ Άικ.

{https://www.youtube.com/watch?v=gEr4tdwJxpQ}

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου, η Φαίη Σκορδά υποδέχεται τον Τάσο Νούσια

Έναν καταξιωμένο ηθοποιό με μακρά και σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, που έχει ξεχωρίσει για τη δυναμική παρουσία του, την ερμηνευτική του ένταση και την ικανότητά του να δίνει βάθος και αλήθεια στους χαρακτήρες που ενσαρκώνει.

Φέτος, πρωταγωνιστεί στην αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», στον ρόλο του Αλέκου Αβραμίδη, ενός ισχυρού και αδίστακτου άντρα που έχει χτίσει τη δική του αυτοκρατορία στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας. Πρώην ποδοσφαιριστής, γοητευτικός, φιλόδοξος και αποφασισμένος να διατηρήσει την εξουσία του με κάθε τίμημα, ο Αλέκος είναι ένας άνθρωπος γεμάτος αντιφάσεις.

Γιατί πίσω από την εικόνα του επιτυχημένου επιχειρηματία και οικογενειάρχη κρύβεται μια αδίστακτη σκοτεινή προσωπικότητα.