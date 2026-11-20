Σύμφωνα με τον ΕΟΦ το εν λόγω σκεύασμα προωθείται με «θεαματικά» αποτελέσματα για την απώλεια βάρους.

Την προσοχή των καταναλωτών εφιστά ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για το προϊόν SLIM COFFEE BOOSTER, το οποίο προωθείται μέσω διαδικτύου ως συμπλήρωμα διατροφής για την απώλεια βάρους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ, το συγκεκριμένο προϊόν δεν έχει γνωστοποιηθεί στον Οργανισμό, ενώ δεν έχει αξιολογηθεί για τους ισχυρισμούς που προβάλλονται σχετικά με την αποτελεσματικότητά του στην απώλεια βάρους. Παράλληλα, το SLIM COFFEE BOOSTER διαφημίζεται με υποσχέσεις για «θεαματικά» αποτελέσματα στην απώλεια βάρους.

Η προειδοποίηση του ΕΟΦ προς τους καταναλωτές

Ο ΕΟΦ καλεί τους καταναλωτές να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να μην χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, εάν περιέλθει στην κατοχή τους, αλλά να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό. Υπενθυμίζει, επίσης, ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητάς του από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες διαδικτυακές πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.