Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 24 σκευάσματα που προωθούνται για απώλεια βάρους καθώς σε δείγματα εντοπίστηκαν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Οι καταναλωτές καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ μετά από ενημέρωση των ισπανικών αρχών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν ουσίες που δεν αναγράφονται στη συσκευασία τους, γεγονός που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.
Ειδικότερα, σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν ανιχνεύθηκε σιβουτραμίνη, ουσία που έχει αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά από το 2010 λόγω του αρνητικού προφίλ ασφάλειάς της. Παράλληλα, στα προϊόντα Fatzorb, AB Slim, Get Lean, Slimina, Burn and Slim, Body Slim και Black Panther εντοπίστηκε και φαινολοφθαλεΐνη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πιθανώς καρκινογόνος και δεν επιτρέπεται για φαρμακευτική χρήση.
Ποια προϊόντα αφορά η προειδοποίηση του ΕΟΦ
Στη λίστα του ΕΟΦ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σκευάσματα:
Slim U
Slim U Pro
P57 Hoodia
Bikini Siluet Perfect
Slim 24
14 Día
Fatzorb
AB Slim
Get Lean
Slimina
Burn and Slim
Body Slim
Black Panther
Aphrodite Thermoslim Coffee
Aphrodite Plus
Aphrodite LipoDetox
Aphrodite Green Plus
Aphrodite Forte Plus
Aphrodite Forte
Li Da Ultra
Pineapple Slimming Peptide
Pezo Mega
Ο ΕΟΦ καλεί όσους έχουν ήδη προμηθευτεί κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του.
Δείτε τις φωτογραφίες από τα επίμαχα σκευάσματα εδώ