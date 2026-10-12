Όσοι καταναλωτές έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους τονίζει ο ΕΟΦ.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για 24 σκευάσματα που προωθούνται για απώλεια βάρους καθώς σε δείγματα εντοπίστηκαν μη δηλωμένες φαρμακευτικές ουσίες. Οι καταναλωτές καλούνται να διακόψουν άμεσα τη χρήση τους σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΦ μετά από ενημέρωση των ισπανικών αρχών. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν ουσίες που δεν αναγράφονται στη συσκευασία τους, γεγονός που μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία.

Ειδικότερα, σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν ανιχνεύθηκε σιβουτραμίνη, ουσία που έχει αποσυρθεί από την ευρωπαϊκή αγορά από το 2010 λόγω του αρνητικού προφίλ ασφάλειάς της. Παράλληλα, στα προϊόντα Fatzorb, AB Slim, Get Lean, Slimina, Burn and Slim, Body Slim και Black Panther εντοπίστηκε και φαινολοφθαλεΐνη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως πιθανώς καρκινογόνος και δεν επιτρέπεται για φαρμακευτική χρήση.

Ποια προϊόντα αφορά η προειδοποίηση του ΕΟΦ

Στη λίστα του ΕΟΦ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σκευάσματα:

Slim U

Slim U Pro

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P57 Hoodia

Bikini Siluet Perfect

Slim 24

14 Día

Fatzorb

AB Slim

Get Lean

Slimina

Burn and Slim

Body Slim

Black Panther

Aphrodite Thermoslim Coffee

Aphrodite Plus

Aphrodite LipoDetox

Aphrodite Green Plus

Aphrodite Forte Plus

Aphrodite Forte

Li Da Ultra

Pineapple Slimming Peptide

Pezo Mega

Ο ΕΟΦ καλεί όσους έχουν ήδη προμηθευτεί κάποιο από τα συγκεκριμένα προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη χρήση του.

Δείτε τις φωτογραφίες από τα επίμαχα σκευάσματα εδώ