Τι εντόπισε ο ΕΟΦ και αποφάσισε την απαγόρευση της κυκλοφορίας τους.

Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΦ γνωστοποιεί ότι απαγορεύει την κυκλοφορία τριών συμπληρωμάτων διατροφής γνωστών εταιρειών. Ειδικότερα σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων απαγορεύεται η κυκλοφορία των εξής προϊόντων:

- ΒΙΟΤIQUEST - ΑΝΤΙΒΙΟTIC ANTIDOTE της εταιρείας ARSENE, SIMONA PETRONELA,VASILE με αριθμό γνωστοποίησης 85672/01-07-2026

- IOTIQUEST - SUGAR SHIFT της εταιρείας ΑRSENE,,SIMONA PETRONELA,VASILE με αριθμό γνωστοποίησης 85668 / 01-07-2026

- SPEED BALLS της εταιρείας ΚΟΥΛΕΤΑΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με αριθμό γνωστοποίησης 88395/08-07-2026

Ο ΕΟΦ επισημαίνει ότι «απαγορεύεται η κυκλοφορία των ανωτέρω προϊόντων διότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ Γ5α/53625/2017 και η παραπάνω γνωστοποίηση δεν είναι έγκυρη και συνεπάγεται τη μη νόμιμη κυκλοφορία του εν λόγω προϊόντος».