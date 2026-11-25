Όσα θα δούμε σήμερα.

«Μια Γυναίκα», το νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Ο Μάρκος εξομολογείται τον έρωτά του στη Μαρίνα και όταν εκείνη τον διώχνει, διαλύεται.

«Μια Γυναίκα»: Τι θα δούμε αναλυτικά

Ο Μάρκος ομολογεί τον έρωτά του στη Μαρίνα. Εκείνη του ζητά να φύγει απ’ το νοσοκομείο κι εκείνος διαλύεται και ξενυχτάει στο δρόμο. Η Ελένη ικετεύει τη συγχώρεση της Μαρίνας και την κερδίζει.

Η Ελισάβετ μιλάει στον Κωστή για την Εύα και το ατύχημα του Νίκου. Ο Κωστής δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Νίκος ήταν αυτός που περιγράφει η κόρη του. Και το ενεργό κινητό του, τους μπερδεύει και τους δύο. Η Μπέτυ παρηγορεί τον Μάρκο, που προσπαθεί κρυφά να βρει στοιχεία που μπορεί να καίνε τον Γιάννη στα μάτια της Μαρίνας.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο Γιάννης κοιμάται με την Ξένια κι αυτό της δίνει ελπίδες ότι θα τα ξαναβρούνε. Όταν, όμως, εκείνη θα πάρει θετική απάντηση για την Αμερική, ο Γιάννης βάζει επίσημο τέλος στη σχέση τους. Ο Κυριάκος έρχεται πολύ κοντά με τη Μαρίνα, όταν της μιλάει για το παρελθόν του.

Μια μεγάλη παραγγελία γλυκών, αναπτερώνει τη Μαρίνα που αποφασίζει να συνεργαστεί με την Ελένη.

Η Ελισάβετ ανακαλύπτει την παράνομη δραστηριότητα του Σταύρου στο spa, οργίζεται και παραιτείται. Ο Γιάννης ανακοινώνει στη Μαρίνα το οριστικό τέλος του γάμου του, τη στιγμή που ένα αναπάντεχο γεγονός θα ανοίξει νέες συγκρούσεις για όλους.

Ο Μάρκος λέει στη Μαρίνα «σ’ αγαπώ»

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Ελένη και Μάρκος μιλούν για τη Μαρίνα τους

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Η πικρή ιστορία του Κυριάκου… «στη μνήμη του Πέτρου μου»

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Ο Μάρκος δεν μπορεί να φύγει μακριά από τη Μαρίνα

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