Η Μαρίνα Σπανού αναφέρθηκε στα hate comments και στο ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε η Μαρίνα Σπανού, με αφορμή την εμφάνισή της στο κέντρο της Αθήνας, όπου τραγούδησε στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ένα σύντομο απόσπασμα όσων ανέφερε, προβλήθηκαν το πρωί της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου, μέσα από την εκπομπή, με την ίδια να αναφέρεται στα hate comments και στο ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision.

Όσα είπε η Μαρίνα Σπανού στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day»

Η ερμηνεύτρια, απαντώντας στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου, μίλησε αρχικά στα αρνητικά σχόλια και τα social media, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Νομίζω ότι όλοι δεχόμαστε αρνητικά σχόλια. Νομίζω, ότι είναι καλό τα social να τα χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο τουλάχιστον για την ψυχική μας ηρεμία, να παίρνουμε μία απόσταση. Και την αποδοχή και την απόρριψη, τουλάχιστον να τις βλέπουμε αυτοπροσώπως…».

Στη συνέχεια, η Μαρίνα Σπανού, απάντησε στο ενδεχόμενο να εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision, αποκαλύπτοντας ότι αν και αγαπάει πολύ τον θεσμό, δεν είναι κάτι που την ενδιαφέρει για τώρα: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ ο θεσμός… Γι’ αυτό, άλλωστε συμμετείχα πέρυσι στην κριτική επιτροπή, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνει η χώρα μας με τον διαγωνισμό κάθε χρόνο, γιατί αναδεικνύονται νέα παιδια».

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