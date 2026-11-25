Η Μαριάννα Κατσιμίχα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3».

Στην κάμερα της εκπομπής «Studio στις 3» μίλησε η Μαριάννα Κατσιμίχα, παραχωρώντας μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον δημοσιογράφο της εκπομπής.

Η ερμηνεύτρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην μέχρι τώρα επαγγελματική της πορεία, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η αναγνωρισιμότητα της έχει προκαλέσει το αίσθημα του φόβου.

Παράλληλα, όπως εξήγησε κατά τη διάρκεια της πορείας της φοβήθηκε τη σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη

Η ερμηνεύτρια, ανέφερε αρχικά: «Το ‘Βαλς των ονείρων’ είναι ένα κομμάτι απείρως σημαντικό για εμένα, γιατί είναι το κομμάτι που με έκανε γνωστή στον κόσμο, σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι το αγαπημένο μου. Έχω και άλλα που μου αρέσουν αρκετά».

Στη συνέχεια, μίλησε για την αναγνωρισιμότητα και τα συναισθήματα που της προκάλεσε η συνθήκη. Όπως μάλιστα, τόνισε δεν της αρέσει η έκθεση μπροστά στις κάμερες: «Δεν μπορώ με τις κάμερες, έχω πρόβλημα… Γενικά, ακόμη ντρέπομαι στη σκηνή, δεν είμαι ακόμη εξοικειωμένη και δεν ξέρω αν θα εξοικειωθώ και ποτέ».

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Και πρόσθεσε: «Η αναγνωρισιμότητα με τρόμαξε ακραία. Τα ψυχοσωματικά που έβγαλα αυτό το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν τα έχει βγάλει άνθρωπος. Αλλά, εντάξει, διαχειρίζεται και αυτό, πολύ εύκολα. Θέλει καλό κόσμο γύρω σου, ψυχοθεραπεία, αυτογνωσία, ηρεμία και όλα θα είναι καλά. Με τρόμαξε να βγαίνεις στο δρόμο και από εκεί που δεν σε ήξερε άνθρωπος να σου μιλάνε πέντε άνθρωποι μέσα σε μία μέρα… Είναι περίεργο, δεν είναι εύκολο. Είναι ότι πάντα είσαι μπροστά σε ανθρώπους που μπορεί να σε κρίνουν θετικά, αρνητικά, το οτιδήποτε και είναι λίγο τρομακτικό».

Η ίδια, παραδέχθηκε ότι φοβάται διαρκώς τη σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα: «Διαρκώς. Πλέον νομίζω έχω ξεφύγει λίγο από αυτό μέσα μου, γιατί και ο πατέρας μου έχει συμβάλλει στο να μην με κάνει να αισθάνομαι έτσι… Αλλά, νομίζω ότι και ο λόγος που δεν το έκανα τόσα χρόνια, ήταν αυτός… Σκεφτόμουν ‘Τι πας να κάνεις… Θα σε κρίνουν με βάση αυτό που έχει κάνει ο πατέρας σου’. Τώρα δεν με απασχολεί πια. Εννοείται ζητάω τη γνώμη του… Κάθε φορά που τον βλέπω υπάρχει κουβέντα για τα μουσικά».

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