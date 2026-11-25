Μετά από έλεγχο του ΕΦΕΤ διαπιστώθηκε ότι στα επίμαχα μπιφτέκια εντοπίστηκε σαλμονέλα.

O ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκια κοτόπουλου κατεψυγμένα λόγω παρουσίας σαλμονέλας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου κατά τη διενέργεια ελέγχων προέβη σε δειγματοληψία κατεψυγμένου προϊόντος με τα στοιχεία: ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ HAMBURGER (κατεψυγμένο), βάρους 850 γρ., με αριθμό παρτίδας Lot 18726, με ημερομηνία κατάψυξης 06/07/2026 και ημερομηνία ανάλωσης 06/07/2027, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ ΑΕ».

Σε συνέχεια εργαστηριακών αναλύσεων στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν.