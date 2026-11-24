Συναγερμός για γνωστό άρωμα της Lancôme – Περιέχει απαγορευμένη ουσία επικίνδυνη για την υγεία, δείτε για ποιο πρόκειται.

Απαγόρευση κυκλοφορίας για γνωστό άρωμα της γαλλικής εταιρείας καλλυντικών Lancôme εξέδωσαν οι ευρωπαϊκές αρχές, μετά τον εντοπισμό απαγορευμένης χημικής ουσίας στη σύνθεσή του. Σύμφωνα με την ειδοποίηση που καταχωρίστηκε στο ευρωπαϊκό σύστημα ταχείας ειδοποίησης Safety Gate πρόκειται για το Hypnôse Senses Eau de Toilette, σε συσκευασία των 75 ml.

Σύμφωνα με την ειδοποίηση που δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου η κοινοποίηση έγινε από την Ιταλία. Το στοιχείο που προκάλεσε την προειδοποίηση είναι η παρουσία στη λίστα των συστατικών της ουσίας 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldehyde, γνωστής ως BMHCA. Πρόκειται για χημική ουσία που έχει απαγορευτεί στα καλλυντικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των πιθανών επιπτώσεών της στην ανθρώπινη υγεία.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη συγκεκριμένη ουσία

Όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή ειδοποίηση, η συγκεκριμένη ουσία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα, να επηρεάσει την υγεία του αγέννητου παιδιού, ενώ μπορεί επίσης να προκαλέσει δερματική ευαισθητοποίηση. Για τον λόγο αυτό, η παρουσία της σε καλλυντικά προϊόντα δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η σχετική αξιολόγηση βασίζεται στον Κανονισμό για τα Καλλυντικά Προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον οποίο καθορίζονται οι ουσίες που απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται στη σύνθεση καλλυντικών που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

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Απαγορεύτηκε η διάθεση του προϊόντος στην αγορά

Μετά τον εντοπισμό της μη συμμόρφωσης, οι αρμόδιες αρχές διέταξαν την απαγόρευση εμπορίας του συγκεκριμένου προϊόντος, καθώς και τη λήψη των προβλεπόμενων συνοδευτικών μέτρων από τον λιανοπωλητή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ειδοποίησης, το μέτρο τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Ποιο είναι το άρωμα που αφορά η απαγόρευση κυκλοφορίας

Τα στοιχεία του προϊόντος που καταχωρίστηκαν στο ευρωπαϊκό σύστημα Safety Gate είναι:

Ονομασία: Hypnôse Senses

Μάρκα: Lancôme Paris

Τύπος προϊόντος: Eau de Toilette spray

Ποσότητα: 75 ml

Barcode: 3605531696592

Χώρα προέλευσης: Γαλλία

Χώρα κοινοποίησης: Ιταλία

Αριθμός ειδοποίησης: SR/03422/26

Κίνδυνος: Χημικός

Η προειδοποίηση αφορά το συγκεκριμένο άρωμα και δεν σημαίνει ότι τα υπόλοιπα αρώματα της Lancôme παρουσιάζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Οι καταναλωτές που διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν καλό είναι να ελέγξουν τον γραμμωτό κώδικα της συσκευασίας τους και να ενημερωθούν από τις αρμόδιες αρχές για τις σχετικές οδηγίες.