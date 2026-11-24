Τέσσερα τοπία. Μία αρμονική χρωματική ταυτότητα.

Για το 2027, η KRAFT Paints παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στον θεσμό Color of the Year, επιλέγοντας για πρώτη φορά όχι μία, αλλά τέσσερις ξεχωριστές αποχρώσεις που συνθέτουν μαζί μια ολοκληρωμένη χρωματική πρόταση. Με αφετηρία την ανανεωμένη Colors of Greece Collection, τα τέσσερα χρώματα αντλούν έμπνευση από την ελληνική φύση, την αρχιτεκτονική και τα διαφορετικά τοπία της χώρας, αποτυπώνοντας τη μοναδικότητα και την πολυμορφία της Ελλάδας μέσα από το χρώμα.

Κάθε χρώμα έχει τη δική του ξεχωριστή προσωπικότητα και είναι εμπνευσμένο από μια διαφορετική πτυχή της ελληνικής ταυτότητας. Οι τέσσερις αποχρώσεις αναδεικνύονται ως πρωταγωνιστές, τόσο μεμονωμένα όσο και μέσα από τους συνδυασμούς τους. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα ή να συνδυαστούν αρμονικά μεταξύ τους, προσφέροντας περισσότερες επιλογές και ιδέες για τη διακόσμηση, αλλά και τη δυνατότητα δημιουργίας διαφορετικών αισθητικών αποτελεσμάτων σε κάθε χώρο.

Τα τέσσερα χρώματα της Χρονιάς είναι:

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CG 827 Technopolis/ (Urbanism) Μια σύγχρονη, γήινη γκρι απόχρωση, εμπνευσμένη από τον αστικό χαρακτήρα και την αρχιτεκτονική της πόλης.

CG 848 Pyli tou Vora/ (Highlands): Μια ζεστή, απαλή terracotta απόχρωση, που παραπέμπει στη γοητεία των ορεινών τοπίων και την αυθεντικότητα της ελληνικής υπαίθρου.

CG 881 Elaiolado/ (Rural): Μια φυσική, ήρεμη λαδί-μπεζ απόχρωση, εμπνευσμένη από τους ελαιώνες και το μεσογειακό τοπίο.

CG 907 Aigaio/ (Islands): Μια φωτεινή γαλαζοπράσινη απόχρωση, που αποτυπώνει την καθαρότητα, τη φρεσκάδα και την αίσθηση ελευθερίας του ελληνικού καλοκαιριού.

Οι τέσσερις αποχρώσεις του 2027 αντλούν την έμπνευσή τους από τέσσερις διαφορετικές θεματικές ενότητες της Colors of Greece Collection: Urbanism, Highlands, Rural και Islands, καθεμία από τις οποίες αντιπροσωπεύει μια ξεχωριστή εικόνα της Ελλάδας. Από τη σύγχρονη αισθητική και την αρχιτεκτονική των πόλεων, μέχρι τους ορεινούς όγκους, την ελληνική ύπαιθρο, τους ελαιώνες και τα νησιά του Αιγαίου, κάθε ενότητα αποτυπώνει μέσα από τα χρώματά της διαφορετικά τοπία και στοιχεία της ελληνικής γης.

Με τα Colors of the Year 2027, η KRAFT Paints αναδεικνύει την Ελλάδα ως μια διαρκή πηγή έμπνευσης, μετατρέποντας εικόνες, μνήμες και τοπία σε χρώματα που συνομιλούν μεταξύ τους και δημιουργούν μια ενιαία αισθητική εμπειρία. Τέσσερα τοπία. Μία κοινή πηγή έμπνευσης: η ομορφιά της χώρας μας. Ανακαλύψτε τα χρώματα εδώ!