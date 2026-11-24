Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 56χρονο τραυματισμένο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρηση διάσωσης ενός 56χρονου άνδρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 24 Νοεμβρίου στην περιοχή της Φυλής, στα Άνω Λιόσια, έπειτα από πτώση του σε φρεάτιο ανελκυστήρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για το περιστατικό περίπου στις 14:00, όταν έγινε γνωστό ότι ένας άνδρας είχε τραυματιστεί συνεπεία πτώσης σε φρεάτιο ανελκυστήρα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα από τον 1ο και τον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, προκειμένου να προσεγγίσουν και να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία.

Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον 56χρονο τραυματισμένο και, χρησιμοποιώντας φορείο, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.