Οι μαθητές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την εικόνα που παρουσιάζει το παλιό κτίριο του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας ζητώντας άμεσα υλικοτεχνικές παρεμβάσεις.

Σε κατάληψη του σχολείου τους παραμένουν οι μαθητές του 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας, διαμαρτυρόμενοι για σοβαρά προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι μαθητές δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών. Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών βρίσκονται η κατάσταση των κιγκλιδωμάτων, οι σοβάδες και τα προστατευτικά καλύμματα φωτιστικών που πέφτουν, αλλά και οι παλιοί ανεμιστήρες οροφής στις σχολικές αίθουσες.

Ο πρόεδρος του 15μελους του σχολείου σε δηλώσεις του στο LamiaReport τόνισε ότι οι μαθητές δεν προτίθενται να σταματήσουν την κινητοποίησή τους εάν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν ήδη καταθέσει στη σχολική διοίκηση και στις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές. Όπως υπογράμμισε, αρκετά από τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, χωρίς να απαιτούνται μεγάλα οικονομικά κονδύλια, αρκεί να υπάρξει συντονισμός και συγκεκριμένος προγραμματισμός εργασιών.

«Δεν ζητάμε πολυτέλειες, ζητάμε πρωτίστως την ασφάλειά μας και έναν προγραμματισμό ώστε σιγά σιγά να τακτοποιηθούν όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε και έχουμε θέσει σε γνώση τόσο της Δευτεροβάθμιας όσο και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι μαθητές ζητούν να αντιμετωπιστούν κατά προτεραιότητα οι ελλείψεις που σχετίζονται με την ασφάλεια, ενώ παράλληλα επισημαίνουν ότι η συντήρηση ενός σχολικού κτιρίου δεν μπορεί να αποτελεί ζήτημα που παραμένει σε εκκρεμότητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τηλεκπαίδευση μέσω Webex

Στο σχολικό συγκρότημα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης η διευθύντρια και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι περίμεναν να διαπιστώσουν εάν θα υπάρξει συμφωνία με τους μαθητές και εάν θα καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία του σχολείου. Ωστόσο, η κατάληψη συνεχίστηκε και τελικά αποφασίστηκε τα μαθήματα να πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης, με τη χρήση της πλατφόρμας Webex, από την τρίτη διδακτική ώρα. Υπενθυμίζεται ότι στο σχολείο είχε μεταβεί ήδη από τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα της κατάληψης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Παρχαρίδης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τη διεύθυνση του 2ου ΕΠΑΛ, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσες παρεμβάσεις στο κτίριο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn2svyrtmqsx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα τέσσερα σοβαρά προβλήματα που καταγγέλλουν οι μαθητές

Στο υπόμνημα με τα αιτήματά τους, το οποίο έχει παραδοθεί στη διεύθυνση του σχολείου προκειμένου να κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, οι μαθητές περιγράφουν συγκεκριμένα προβλήματα που, όπως αναφέρουν, απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Επικίνδυνα κάγκελα σε σημεία του σχολείου

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα αφορά τα κιγκλιδώματα σε διάφορα σημεία του σχολικού συγκροτήματος. Οι μαθητές τα χαρακτηρίζουν επικίνδυνα και ζητούν άμεσο έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση όπου χρειάζεται. Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς υπάρχουν σχολικές αίθουσες στον πρώτο και τον δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα η κατάσταση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων να συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Πέφτουν σοβάδες και καλύμματα φωτιστικών

Στις καταγγελίες περιλαμβάνονται και περιστατικά πτώσης κομματιών από τους τοίχους, καθώς και προστατευτικών καλυμμάτων φωτιστικών μέσα στις σχολικές αίθουσες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι μαθητές, έχουν σημειωθεί περιστατικά κατά τα οποία τέτοια υλικά έχουν πέσει πάνω στα κεφάλια τους, γεγονός που εντείνει την ανησυχία τους για την κατάσταση του κτιρίου. Ζητούν, επομένως, να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος στους χώρους του σχολείου και να αποκατασταθούν άμεσα τα σημεία που παρουσιάζουν φθορές.

Παλιοί ανεμιστήρες οροφής με κίνδυνο αποκόλλησης

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτουν οι μαθητές αφορά τους ανεμιστήρες οροφής που υπάρχουν στις αίθουσες διδασκαλίας. Όπως υποστηρίζουν, πρόκειται για παλιές εγκαταστάσεις, για τις οποίες εκφράζουν φόβους ότι μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν, προκαλώντας τραυματισμό. Για τον λόγο αυτό ζητούν να ελεγχθούν από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν όσοι κρίνονται ακατάλληλοι.

Χωρίς μπασκέτες το σχολείο

Στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνεται και η έλλειψη βασικών αθλητικών υποδομών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απουσία μπασκετών. Όπως επισημαίνουν, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα που έχουν υποβάλει, το συγκεκριμένο ζήτημα δεν έχει μέχρι σήμερα διευθετηθεί. Οι μαθητές ζητούν τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες σε ένα κατάλληλο και ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

«Η ασφάλεια είναι προτεραιότητα» – Τι ζητούν από τους αρμόδιους

Οι μαθητές υπογραμμίζουν ότι η ασφάλεια, η συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων και η αναβάθμιση των υποδομών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή λειτουργία ενός σχολείου. Το βασικό τους αίτημα είναι να ελεγχθούν οι χώροι του σχολείου, να αποκατασταθούν άμεσα οι επικίνδυνες φθορές και να υπάρξει συνολικός σχεδιασμός για τη σταδιακή αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων.